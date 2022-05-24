Власти Британии в течение 24 часов одобрят продажу «Челси» за 4,25 миллиарда

Правительство Великобритании одобрит сделку по продаже «Челси» в ближайшие 24 часа, сообщает BBC.
Власти готовы дать согласие на продажу клуба консорциуму американца Тодда Боли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс», за 4,25 миллиарда фунтов.
Из-за португальского гражданства Романа Абрамовича, нынешнего владельца «Челси», понадобится специальное разрешение от правительства этой страны.
- Боли станет владельцем «Челси» совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
- Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
- За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: BBC