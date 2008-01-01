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Власти Британии в течение 24 часов одобрят продажу «Челси» за 4,25 миллиарда

Правительство Великобритании одобрит сделку по продаже «Челси» в ближайшие 24 часа, сообщает BBC.

Власти готовы дать согласие на продажу клуба консорциуму американца Тодда Боли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс», за 4,25 миллиарда фунтов.

Из-за португальского гражданства Романа Абрамовича, нынешнего владельца «Челси», понадобится специальное разрешение от правительства этой страны.

  • Боли станет владельцем «Челси» совместно с Clearlake Capital, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

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Источник: BBC

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