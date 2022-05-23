Польский футбольный союз: «Никакого давления на Августиняка никогда не оказывалось»

Пресс-атташе Польского футбольного союза Якуб Квятковски отреагировал на информацию, что полузащитник Рафал Августиняк может покинуть «Урал» из-за давления на родине.

«Контракт Рафала истекает в конце сезона. Никакого давления в Польше на него никогда не оказывалось.

Все, что он собирается делать со своей карьерой дальше – исключительно его решение. То же самое касается [Себастьяна] Шиманьски.

Польский футбольный союз не оказывает никакого давления на решения игроков. Каждый сам выбирает, где хочет играть», – сказал Квятковски.

Августиняк перешел в «Урал» летом 2019 года.

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 27 матчах.

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