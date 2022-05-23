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Августиняк может покинуть «Урал» из-за давления в Польше

Будущее полузащитника Рафала Августиняка в «Урале» находится под вопросом.

28-летний футболист может покинуть клуб из-за давления в Польше.

Контракт хавбека с «Уралом» истек, однако ему готовы предложить новое соглашение.

Ожидается, что поляк примет решение касательно своего будущего во время отпуска.

  • Августиняк перешел в «Урал» летом 2019 года.
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 27 матчах.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «РБ Спорт»

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23.05.2022 22:26
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