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  • Мбаппе: «Понимаю разочарование «Реала», буду поддерживать их в финале ЛЧ»

Мбаппе: «Понимаю разочарование «Реала», буду поддерживать их в финале ЛЧ»

22 мая 2022, 23:26
9

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свое решение продлить контракт с парижским клубом. Он отказал «Реалу».

«Счастлив, что буду и дальше играть во Франции. В стране, где я вырос и добился успеха. Уверен, что тут я смогу развиваться дальше.

Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживали, особенно в последние месяцы.

Хотел бы поблагодарить Флорентино Переса. Мне повезло, что такой клуб хотел меня пригласить. Я понимаю их разочарование. Буду поддерживать «Реал» в финале Лиги чемпионов», – сказал Мбаппе.

  • У Мбаппе этим летом истекал контракт с «ПСЖ»,
  • Он продлил соглашение до 2025 года.
  • Сообщалось, что Килиан получит 130-миллионный бонус за продление.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Килиана Мбаппе
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (9)
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Nikoo
1653251463
Ну ну
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Красногорск_Фан
1653252345
Ожидаю скорое попадание в желтую прессу. Секс, драгс и тд. Слишком рано он достиг всех видов успеха. Титулы, бабло.
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Fialet
1653252485
Надеюсь теперь его уровень пойдёт вниз.
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Lipatoff
1653278922
Да уж, так имидж Реала ещё никто не обкакивал))) к 2025 свое финансовое положение поправит и Барселона, и лучше ему перейти в Каталонию, как раз Лева уйдёт
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Garrincha58
1653288854
засланец поддался искушению бабками и сиди теперь в своём лягушачьем чемпионате ты молодой заработал бы ещё не один десяток лимонов.... алчный ты клоун!
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zigbert
1653305942
Ловко выкрутился.
Ответить
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