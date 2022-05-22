Мбаппе: «Понимаю разочарование «Реала», буду поддерживать их в финале ЛЧ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свое решение продлить контракт с парижским клубом. Он отказал «Реалу».

«Счастлив, что буду и дальше играть во Франции. В стране, где я вырос и добился успеха. Уверен, что тут я смогу развиваться дальше.

Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживали, особенно в последние месяцы.

Хотел бы поблагодарить Флорентино Переса. Мне повезло, что такой клуб хотел меня пригласить. Я понимаю их разочарование. Буду поддерживать «Реал» в финале Лиги чемпионов», – сказал Мбаппе.

У Мбаппе этим летом истекал контракт с «ПСЖ»,

Он продлил соглашение до 2025 года.

Сообщалось, что Килиан получит 130-миллионный бонус за продление.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?