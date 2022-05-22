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Мбаппе: «Понимаю разочарование «Реала», буду поддерживать их в финале ЛЧ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свое решение продлить контракт с парижским клубом. Он отказал «Реалу».

«Счастлив, что буду и дальше играть во Франции. В стране, где я вырос и добился успеха. Уверен, что тут я смогу развиваться дальше.

Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживали, особенно в последние месяцы.

Хотел бы поблагодарить Флорентино Переса. Мне повезло, что такой клуб хотел меня пригласить. Я понимаю их разочарование. Буду поддерживать «Реал» в финале Лиги чемпионов», – сказал Мбаппе.

  • У Мбаппе этим летом истекал контракт с «ПСЖ»,
  • Он продлил соглашение до 2025 года.
  • Сообщалось, что Килиан получит 130-миллионный бонус за продление.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: твиттер Килиана Мбаппе

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22.05.2022 23:26
Комментарии3
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    Рейтинг: +61

    Fialet 29 минут назад

    Надеюсь теперь его уровень пойдёт вниз.

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    Рейтинг: +4456

    Красногорск_Фан 32 минуты назад

    Ожидаю скорое попадание в желтую прессу. Секс, драгс и тд. Слишком рано он достиг всех видов успеха. Титулы, бабло.

    1
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    Рейтинг: +199

    Nikoo 46 минут назад

    Ну ну

    0
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