Мбаппе: «Понимаю разочарование «Реала», буду поддерживать их в финале ЛЧ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал свое решение продлить контракт с парижским клубом. Он отказал «Реалу».
«Счастлив, что буду и дальше играть во Франции. В стране, где я вырос и добился успеха. Уверен, что тут я смогу развиваться дальше.
Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживали, особенно в последние месяцы.
Хотел бы поблагодарить Флорентино Переса. Мне повезло, что такой клуб хотел меня пригласить. Я понимаю их разочарование. Буду поддерживать «Реал» в финале Лиги чемпионов», – сказал Мбаппе.
- У Мбаппе этим летом истекал контракт с «ПСЖ»,
- Он продлил соглашение до 2025 года.
- Сообщалось, что Килиан получит 130-миллионный бонус за продление.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: твиттер Килиана Мбаппе