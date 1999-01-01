«Базель» Чалова бесплатно подписал вратаря «Боруссии» Д Хитца

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Голкипер дортмундской «Боруссии» Марвин Хитц продолжит карьеру в «Базеле».
Швейцарский клуб объявил о переходе 34-летнего футболиста на правах свободного агента.
Новичок «Базеля» заключил контракт до 30 июня 2025 года.
- Хитц выступал за «Боруссию» Д с 2018 года.
- Вратарь провел 46 матчей и пропустил 56 голов.
Фото: сайт «Базеля»
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