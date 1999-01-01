Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
2 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

«Базель» Чалова бесплатно подписал вратаря «Боруссии» Д Хитца

Голкипер дортмундской «Боруссии» Марвин Хитц продолжит карьеру в «Базеле».

Швейцарский клуб объявил о переходе 34-летнего футболиста на правах свободного агента.

Новичок «Базеля» заключил контракт до 30 июня 2025 года.

  • Хитц выступал за «Боруссию» Д с 2018 года.
  • Вратарь провел 46 матчей и пропустил 56 голов.

Фото: сайт «Базеля»

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Суперлига. «Базель» сыграл вничью с «Серветтом», Чалов вышел на замену во втором тайме
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
Чалов отыграл 11 минут в матче с «Лозанной». Он не попадает в старт «Базеля» больше месяца 2
Источник: сайт «Базеля»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:49
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +469

    3meeeD 1 час назад

    Можно просто Базель написать было.Такое чувство,как будто он её купил.
    Не удивительно,что сайт ваш подыхает

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11