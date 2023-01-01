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«Мое будущее – в клубе «Что? Где? Когда?». «Динамо» высмеяло «Матч ТВ», позвонив «Тюкавину»

Пресс-служба «Динамо» отреагировала на интерес «Зенита» к своему форварду Константину Тюкавину. Она сделала шуточное видео, позвонив якобы игроку.

Это обыгрыш понедельничного звонка «Матч ТВ» Артему Дзюбе, когда вместо игрока трубку взял посторонний человек.

«Мое будущее будет светлое и прекрасное. Где? В клубе знатоков «Что? Где? Когда?» – ответил «Константин Тюкавин».

  • Тюкавин забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.
  • Тюкавин был вызван в сборную России на последний сбор.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Динамо»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +64314

    portero 1 час назад

    Сплошное шоу????

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