«Мое будущее – в клубе «Что? Где? Когда?». «Динамо» высмеяло «Матч ТВ», позвонив «Тюкавину»

Пресс-служба «Динамо» отреагировала на интерес «Зенита» к своему форварду Константину Тюкавину. Она сделала шуточное видео, позвонив якобы игроку.

Это обыгрыш понедельничного звонка «Матч ТВ» Артему Дзюбе, когда вместо игрока трубку взял посторонний человек.

«Мое будущее будет светлое и прекрасное. Где? В клубе знатоков «Что? Где? Когда?» – ответил «Константин Тюкавин».

Тюкавин забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 29 матчах РПЛ.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.

Тюкавин был вызван в сборную России на последний сбор.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?