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Аршавин: «О конкуренции в РПЛ должен думать не «Зенит», а другие»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о конкуренции в российской Премьер-лиге.

«Еще не все легионеры из России уехали. Надеюсь, что они не все покинут страну. Если же из «Зенита» уедут иностранцы, то клуб будет играть другими игроками.

Вы хотите конкуренции в чемпионате? Об этом должен думать не «Зенит», чтобы стать слабее, а другие, чтобы стать сильнее», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» выиграл чемпионат России 4 раза подряд.
  • В этом сезоне петербуржцы взяли титул 30 апреля по итогам 27-го тура РПЛ.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: «Чемпионат»

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