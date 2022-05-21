Где смотреть «Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок Германии 21 мая

«Фрайбург» и «РБ Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии.
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- Игра состоится в субботу, 21 мая.
- Встреча пройдет в Берлине на Олимпийском стадионе.
- Начало – в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Фрайбург – РБ Лейпциг
- Встречу в прямом эфире покажут «Матч ТВ» и «Матч Планета».
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
Ставки на матч Фрайбург – РБ Лейпциг
- Победа «Фрайбурга» – 3.75
- Ничья – 3.55
- Победа «Лейпцига» – 2.04
Источник: «Бомбардир»