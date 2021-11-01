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Где смотреть «Фрайбург» – «РБ Лейпциг»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок Германии 21 мая

«Фрайбург» и «РБ Лейпциг» сыграют в финале Кубка Германии.

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  • Игра состоится в субботу, 21 мая.
  • Встреча пройдет в Берлине на Олимпийском стадионе.
  • Начало – в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Фрайбург – РБ Лейпциг

Ставки на матч Фрайбург – РБ Лейпциг

Коэффициенты:

  • Победа «Фрайбурга» – 3.75
  • Ничья – 3.55
  • Победа «Лейпцига» – 2.04

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Источник: «Бомбардир»

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19.05.2022 23:59
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