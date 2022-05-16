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Бензема: «Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче»

16 мая 2022, 09:39
4

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах получить «Золотой мяч».

«Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче». Думаю, смогу получить его, если буду ставить интересы команды выше собственных», – сказал Бензема.

34-летнего форварда «Реала» признали лучшим французским игроком, выступающим за границей.

  • Бензема – чемпион Испании и лучший бомбардир Примеры (27 голов).
  • Он дошел с «Реалом» до финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
  • В главном еврокубке Карим также лидирует в списке бомбардиров с 15 мячами.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: RMC Sport
Испания. Примера Реал Бензема Карим
Комментарии (4)
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Dgad
1652685021
Да он уже практически твой, в этом сезоне нет достойнее обладателя. В прошлом должен был Левандовски получить.
Ответить
Fusballer
1652686568
Бензема хочет обидеть маленького, скромного мальчика из Парижа?
Ответить
серега кашин
1652686691
заслужил на 100%, но продажные шкуры отдадут его тому кто их в зад целует
Ответить
zigbert
1652710528
Лучшего кандидата на ЗМ трудно найти.
Ответить
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