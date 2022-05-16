Бензема: «Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах получить «Золотой мяч».

«Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче». Думаю, смогу получить его, если буду ставить интересы команды выше собственных», – сказал Бензема.

34-летнего форварда «Реала» признали лучшим французским игроком, выступающим за границей.

Бензема – чемпион Испании и лучший бомбардир Примеры (27 голов).

Он дошел с «Реалом» до финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».

В главном еврокубке Карим также лидирует в списке бомбардиров с 15 мячами.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?