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Бензема: «Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался о своих шансах получить «Золотой мяч».

«Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче». Думаю, смогу получить его, если буду ставить интересы команды выше собственных», – сказал Бензема.

34-летнего форварда «Реала» признали лучшим французским игроком, выступающим за границей.

  • Бензема – чемпион Испании и лучший бомбардир Примеры (27 голов).
  • Он дошел с «Реалом» до финала Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем».
  • В главном еврокубке Карим также лидирует в списке бомбардиров с 15 мячами.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: RMC Sport

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Комментарии3
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    Рейтинг: +7092

    серега кашин 1 час назад

    заслужил на 100%, но продажные шкуры отдадут его тому кто их в зад целует

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    Рейтинг: +13531

    Fusballer 1 час назад

    Бензема хочет обидеть маленького, скромного мальчика из Парижа?

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    Рейтинг: +2949

    Dgad 2 часа назад

    Да он уже практически твой, в этом сезоне нет достойнее обладателя. В прошлом должен был Левандовски получить.

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