Райс отказался продлевать контракт с «Вест Хэмом» на восемь лет

«Вест Хэм» хочет сохранить в составе полузащитника Деклана Райса.

В связи с этим лондонский клуб попытался продлить контракт с игроком сразу на восемь лет с зарплатой 200 тысяч фунтов в неделю.

23-летний англичанин отклонил поступившее предложение, однако «Вест Хэм» намерен возобновить переговоры по окончании сезона.

Если Райс продолжит отказывать клубу, то его могут продать за год до истечения действующего соглашения – летом 2023-го.

«Вест Хэм» планирует выручить от продажи хавбека около 150 миллионов фунтов. За ситуацией следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

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