Первый комментарий Мудрика о положительной допинг-пробе

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе.

Ранее стало известно, что украинский футболист сдал положительный допинг-тест. Его временно отстранили от футбола.

«Я могу подтвердить, что меня уведомили о том, что образец, который я предоставил в FA, содержал запрещенную субстанцию. Это стало для меня настоящим шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещeнных веществ и не нарушал правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти.

Я знаю, что не сделал ничего плохого, и продолжаю надеяться, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу», – написал Мудрик в соцсетях.