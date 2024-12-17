Канчельскис объяснил «Манчестер Сити», как выйти из кризиса

Бывший игрок «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис прокомментировал кризис команды.

«Манчестер Сити» надо выходить из той ямы, в которой они находятся. У всех бывают спады, но мы не знаем, что там творится внутри. Думаю, что там разлад или напряженная атмосфера.

Возможно, надо поменять состав немного, дать дорогу молодым ребятам, у которых глаза горят. Они могут немного изменить ситуацию», – сказал Канчельскис.