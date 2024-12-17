Канчельскис объяснил «Манчестер Сити», как выйти из кризиса

Бывший игрок «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис прокомментировал кризис команды.
«Манчестер Сити» надо выходить из той ямы, в которой они находятся. У всех бывают спады, но мы не знаем, что там творится внутри. Думаю, что там разлад или напряженная атмосфера.
Возможно, надо поменять состав немного, дать дорогу молодым ребятам, у которых глаза горят. Они могут немного изменить ситуацию», – сказал Канчельскис.
- В последнем матче «Сити» вел, но уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).
- У команды Хосепа Гвардиолы 8 поражений в последних 11 матчах.
- «Сити» идет в АПЛ 5-м.