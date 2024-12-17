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    • Канчельскис объяснил «Манчестер Сити», как выйти из кризиса

    Канчельскис объяснил «Манчестер Сити», как выйти из кризиса

    Бывший игрок «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис прокомментировал кризис команды.

    «Манчестер Сити» надо выходить из той ямы, в которой они находятся. У всех бывают спады, но мы не знаем, что там творится внутри. Думаю, что там разлад или напряженная атмосфера.

    Возможно, надо поменять состав немного, дать дорогу молодым ребятам, у которых глаза горят. Они могут немного изменить ситуацию», – сказал Канчельскис.

    • В последнем матче «Сити» вел, но уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2).
    • У команды Хосепа Гвардиолы 8 поражений в последних 11 матчах.
    • «Сити» идет в АПЛ 5-м.

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    Источник: Metaratings

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    17.12.2024 11:39
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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1734427680
    "Бывший игрок «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис" бугага "Из особо успешных матчей можно выделить игру «Манчестер Юнайтед» Премьер-лиги 1994/95 против «Манчестер Сити»: в историческом манчестерском дерби Канчельскис сделал хет-трик и голевую передачу, а матч в итоге закончился со счётом 5:0 в пользу «красных дьяволов». Этот хет-трик стал первым в истории «Юнайтед» после образования Премьер-лиги."
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