Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест, сообщает Спортс’’ со ссылкой на издание Tribuna. В пробе «А» футболиста обнаружено запрещенное вещество. Ее взяли в конце октября. Ожидается, что в ближайшее время вскроют пробу «B». Вингеру грозит дисквалификация.

23-летний Мудрик не играет за «Челси» с 28 ноября – тогда он провел полный матч с «Хайденхаймом» (2:0) в 4-м туре общего этапа Лиги конференций и забил гол. Он также был в заявке на игру 13-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:0), но остался на скамейке запасных.

С тех пор украинец пропустил четыре игры лондонской команды.