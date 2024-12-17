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    Мудрик сдал положительный допинг-тест

    Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест, сообщает Спортс’’ со ссылкой на издание Tribuna. В пробе «А» футболиста обнаружено запрещенное вещество. Ее взяли в конце октября. Ожидается, что в ближайшее время вскроют пробу «B». Вингеру грозит дисквалификация.

    23-летний Мудрик не играет за «Челси» с 28 ноября – тогда он провел полный матч с «Хайденхаймом» (2:0) в 4-м туре общего этапа Лиги конференций и забил гол. Он также был в заявке на игру 13-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (3:0), но остался на скамейке запасных.

    С тех пор украинец пропустил четыре игры лондонской команды.

    • В этом сезон Мудрик провел за «Челси» 15 матчей, забил 3 гола, отдал 5 передач.
    • Он выступает за лондонцев с января 2023 года.

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    Источник: Спортс''

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    Комментарии (1)
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    acor94
    1734414457
    Ну какая дисквалификация? Что за такие угнетения со всех сторон. У него обычная астма, как у норвежцев в биатлоне. Я думаю можно ограничиться устным предупреждением. Не надо будущих россиян лишать футбола.
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