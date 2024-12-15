16 декабря на стадионе «Дин Корт» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Англии встретятся «Борнмут» и «Вест Хэм». Обе команды демонстрируют атакующую игру и нестабильность в обороне, что обещает интересное противостояние.

«Борнмут»

«Борнмут» занимает 8-е место в Премьер-лиге, набрав 24 очка. Команда находится в хорошей форме, одержав три победы подряд, включая волевую победу над «Ипсвичем» (2:1). Ключевой фигурой в атаке является Джастин Клюйверт, забивший 5 голов в 16 матчах. Команда отличается высокой результативностью, забивая в среднем 2 гола за матч за последние 5 встреч. Однако оборона остается слабым звеном – 8 пропущенных голов за 5 игр.

Последние матчи «Борнмута»:

Ипсвич 1:2 Борнмут

Борнмут 1:0 Тоттенхэм

Вулверхэмптон 2:4 Борнмут

Борнмут 1:2 Брайтон

Брентфорд 3:2 Борнмут

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» находится на 14-й строчке с 18 очками. Команда нестабильна, чередуя удачные и провальные игры. Главной ударной силой команды является Джеррод Боуэн, который забил 5 голов. Несмотря на проблемы в обороне, «Вест Хэм» сохраняет серию из 4 матчей, в которых они обязательно забивают. Однако команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру, что может стать проблемой в матче с «Борнмутом».

Последние матчи «Вест Хэма»:

Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон

Лестер 3:1 Вест Хэм

Вест Хэм 2:5 Арсенал

Ньюкасл 0:2 Вест Хэм

Вест Хэм 0:0 Эвертон

Личные встречи

В личных встречах «Вест Хэм» имеет преимущество: команда не проигрывает в 5 последних матчах против «Борнмутом». Последние встречи завершались с обилием голов, что подтверждает атакующий потенциал обеих сторон.

Последние встречи:

Кубок лиги. 28.08.2024: Вест Хэм 1:0 Борнмут

Премьер-лига. 01.02.2024: Вест Хэм 1:1 Борнмут

Премьер-лига. 12.08.2023: Борнмут 1:1 Вест Хэм

Премьер-лига. 23.04.2023: Борнмут 0:4 Вест Хэм

Премьер-лига. 24.10.2022: Вест Хэм 2:0 Борнмут

Статистика

«Борнмут»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

«Вест Хэм»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Прогноз на матч «Борнмут» – «Вест Хэм»

Обе команды обладают хорошими атакующими линиями, но имеют проблемы в обороне. «Борнмут» выглядит предпочтительнее благодаря текущей победной серии и домашнему преимуществу. Однако «Вест Хэм» будет опасен в контратаках. Ожидается открытая игра с обилием голов, где хозяева смогут вырвать минимальную победу.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Победа «Борнмута» – коэффициент 2.40

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 2:1 в пользу «Борнмута» за коэффициент 8.50

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