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    • Прогноз на точный счет матча «Борнмут» – «Вест Хэм», Премьер-лига Англии, 16 декабря 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Борнмут» – «Вест Хэм», Премьер-лига Англии, 16 декабря 2024 года

    16 декабря на стадионе «Дин Корт» в рамках 16-го тура Премьер-лиги Англии встретятся «Борнмут» и «Вест Хэм». Обе команды демонстрируют атакующую игру и нестабильность в обороне, что обещает интересное противостояние.

    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 8-е место в Премьер-лиге, набрав 24 очка. Команда находится в хорошей форме, одержав три победы подряд, включая волевую победу над «Ипсвичем» (2:1). Ключевой фигурой в атаке является Джастин Клюйверт, забивший 5 голов в 16 матчах. Команда отличается высокой результативностью, забивая в среднем 2 гола за матч за последние 5 встреч. Однако оборона остается слабым звеном – 8 пропущенных голов за 5 игр.

    Последние матчи «Борнмута»:

    • Ипсвич 1:2 Борнмут
    • Борнмут 1:0 Тоттенхэм
    • Вулверхэмптон 2:4 Борнмут
    • Борнмут 1:2 Брайтон
    • Брентфорд 3:2 Борнмут

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» находится на 14-й строчке с 18 очками. Команда нестабильна, чередуя удачные и провальные игры. Главной ударной силой команды является Джеррод Боуэн, который забил 5 голов. Несмотря на проблемы в обороне, «Вест Хэм» сохраняет серию из 4 матчей, в которых они обязательно забивают. Однако команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру, что может стать проблемой в матче с «Борнмутом».

    Последние матчи «Вест Хэма»:

    • Вест Хэм 2:1 Вулверхэмптон
    • Лестер 3:1 Вест Хэм
    • Вест Хэм 2:5 Арсенал
    • Ньюкасл 0:2 Вест Хэм
    • Вест Хэм 0:0 Эвертон

    Личные встречи

    В личных встречах «Вест Хэм» имеет преимущество: команда не проигрывает в 5 последних матчах против «Борнмутом». Последние встречи завершались с обилием голов, что подтверждает атакующий потенциал обеих сторон.

    Последние встречи:

    • Кубок лиги. 28.08.2024: Вест Хэм 1:0 Борнмут
    • Премьер-лига. 01.02.2024: Вест Хэм 1:1 Борнмут
    • Премьер-лига. 12.08.2023: Борнмут 1:1 Вест Хэм
    • Премьер-лига. 23.04.2023: Борнмут 0:4 Вест Хэм
    • Премьер-лига. 24.10.2022: Вест Хэм 2:0 Борнмут

    Статистика

    «Борнмут»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    «Вест Хэм»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    Прогноз на матч «Борнмут» – «Вест Хэм»

    Обе команды обладают хорошими атакующими линиями, но имеют проблемы в обороне. «Борнмут» выглядит предпочтительнее благодаря текущей победной серии и домашнему преимуществу. Однако «Вест Хэм» будет опасен в контратаках. Ожидается открытая игра с обилием голов, где хозяева смогут вырвать минимальную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Борнмута» – коэффициент 2.40

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Борнмута» за коэффициент 8.50

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    Источник: «Бомбардир»

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    15.12.2024 10:38
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