Роналду – лучший футболист АПЛ в апреле. Он рекордсмен «МЮ» по числу наград игроку месяца

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в АПЛ.
В апреле 37-летний португалец провел четыре матча в лиге и забил пять голов.
Роналду получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ в шестой раз в карьере. Он установил рекорд рекорд «МЮ», опередив Уэйна Руни, у которого пять наград.
- Рекорд в АПЛ принадлежит Серхио Агуэро и Гарри Кейну.
- Они по семь раз признавались игроком месяца.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: сайт АПЛ