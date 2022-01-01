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Роналду – лучший футболист АПЛ в апреле. Он рекордсмен «МЮ» по числу наград игроку месяца

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

В апреле 37-летний португалец провел четыре матча в лиге и забил пять голов.

Роналду получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ в шестой раз в карьере. Он установил рекорд рекорд «МЮ», опередив Уэйна Руни, у которого пять наград.

  • Рекорд в АПЛ принадлежит Серхио Агуэро и Гарри Кейну.
  • Они по семь раз признавались игроком месяца.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: сайт АПЛ

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