Роналду – лучший футболист АПЛ в апреле. Он рекордсмен «МЮ» по числу наград игроку месяца

Нападающий «МЮ» Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

В апреле 37-летний португалец провел четыре матча в лиге и забил пять голов.

Роналду получил приз лучшему игроку месяца в АПЛ в шестой раз в карьере. Он установил рекорд рекорд «МЮ», опередив Уэйна Руни, у которого пять наград.

Рекорд в АПЛ принадлежит Серхио Агуэро и Гарри Кейну.

Они по семь раз признавались игроком месяца.

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