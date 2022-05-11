Селюк: «Тюкавин должен получать больше игрового времени, чем Федя по прозвищу «60 минут»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рекомендовал тренерам «Динамо» давать больше времени на поле нападающему Константину Тюкавину. Он свой воспитанник.

«Сомнений не было, что «Динамо» на голову сильнее «Алании». Могло было быть и 6:0, если бы не штанги. Без напряжения «Динамо» обыграло «Аланию».

Но я сторонник того, чтобы больше времени давать Тюкавину играть. Он опять на 25 минут вышел и забил. Ведь знаете, у каждого человека есть свое прозвище: Леня КВНщик — это Слуцкий, а вот Федор Смолов — «Федя 60 минут». У Тюкавина есть все задатки вырасти хорошим нападающим. Я вижу, что он не перетягивает одеяло на себя, все с удовольствием с ним играют. Именно поэтому ему надо давать больше игрового времени, а не Феде», – сказал Селюк.

19-летний Тюкавин в сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.

Игрок стоит 7 миллионов евро.

«Динамо» идет в РПЛ 2-м и сыграет в финале Кубка России.

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