Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!
2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
3 Тест: топ-модель или футболистка?
Тест: топ-модель или футболистка?

Селюк: «Тюкавин должен получать больше игрового времени, чем Федя по прозвищу «60 минут»

Футбольный агент Дмитрий Селюк рекомендовал тренерам «Динамо» давать больше времени на поле нападающему Константину Тюкавину. Он свой воспитанник.

«Сомнений не было, что «Динамо» на голову сильнее «Алании». Могло было быть и 6:0, если бы не штанги. Без напряжения «Динамо» обыграло «Аланию».

Но я сторонник того, чтобы больше времени давать Тюкавину играть. Он опять на 25 минут вышел и забил. Ведь знаете, у каждого человека есть свое прозвище: Леня КВНщик — это Слуцкий, а вот Федор Смолов — «Федя 60 минут». У Тюкавина есть все задатки вырасти хорошим нападающим. Я вижу, что он не перетягивает одеяло на себя, все с удовольствием с ним играют. Именно поэтому ему надо давать больше игрового времени, а не Феде», – сказал Селюк.

  • 19-летний Тюкавин в сезоне РПЛ не пропустил ни одного матча, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
  • Игрок стоит 7 миллионов евро.
  • «Динамо» идет в РПЛ 2-м и сыграет в финале Кубка России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

Новости по теме
Селюк: «Туре сказал, что я не его агент? Хм... Ну хорошо» 4
Яя Туре: «Мистер Селюк – не мой агент» 3
Селюк: «Туре в «Тоттенхэме»? Из него получится топ-тренер» 1
Источник: Metaratings

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:09
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11