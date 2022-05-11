Гвардиола: «Ман Сити» тратит больше всех? А «Ливерпуль» в 80-е и «МЮ» Фергюсона?»

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола ответил на критику клуба из-за крупных трат на трансферы.

«Слушайте, а «Ливерпуль» в 70-80-е и «Манчестер Юнайтед» с Алексом Фергюсоном не тратили больше всех? Они тратили больше денег, чем другие. Просто те деньги воспринимаются совершенно по-другому по сравнению с нынешними», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» лидирует в АПЛ.

Команда Гвардиолы уступила в 1/2 финала ЛЧ «Реалу».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?