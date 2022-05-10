«Ман Сити» не опустит Силву в «Барселону» дешевле, чем за 100 миллионов (Экрем Конур)

«Барселона» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

По информации журналиста Экрема Конура, английский клуб не хочет отпускать 27-летнего португальца, однако может изменить свое решение, если получит за игрока 100 миллионов евро.

Контракт Силвы с «Ман Сити» истекает в 2025 году.

В этом сезоне португалец забил 13 мячей и отдал 6 ассистов в 43 матчах.

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