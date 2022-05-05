Аршавин – об отказе «Спартака» делать чемпионский коридор для «Зенита»: «Не считаю это зазорным»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нежелании «Спартака» организовывать чемпионский коридор для петербургской команды.

«У нас нет такой традиции. То, что «Спартак» отказывается – ничего зазорного.

Если бы мы были в Англии или Испании, то это было бы нормально. Думаю, нужно придерживаться своих законов и так далее.

Если этого нет, и команда сама не идет на такой шаг – нет в этом ничего такого, не стоит осуждать», – заявил Аршавин.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в прошлую субботу.

Для команды это 4-е чемпионство подряд.

Матч со «Спартаком» состоится 15 мая в 29-м туре РПЛ.

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