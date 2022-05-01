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  • «У нас другие задачи». «Спартак» не будет устраивать «Зениту» чемпионский коридор

«У нас другие задачи». «Спартак» не будет устраивать «Зениту» чемпионский коридор

1 мая 2022, 13:26
15

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал чемпионство «Зенита». Чемпионского коридора для него на «Открытие Банк Арене» не будет.

«Зенит» стал чемпионом? Ну что ж, стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что.

«Спартак» не планирует «Зениту» организовать чемпионский коридор?

– Нет, «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

  • Команды сыграют в 29-м туре РПЛ 15 мая.
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
  • «Зениту» осталось 1 чемпионство до 2-й звезды на логотип.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (15)
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ilichkadr
1651401307
Дима, не включай дурака. Скажи прямо, что жаба душит!
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talgatnurzhanov2006
1651401636
В РПЛ насколько я знаю такой традиции нет и не было, это не АПЛ.
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сутулая собака и лисы
1651401658
именно поэтому у нас вместо Зенита и Спартака, есть лишь бомжатник и свинарник. никакого уважения у руководителей команд нет к друг другу, следовательно его нет и к ним. к сожалению вот эти люди и являются "лицами" команд.
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R_a_i_n
1651401989
Не, ну для Зюбы можно персональный коридор организовать)))
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вальтер79
1651406134
ну тогда Зенит устроит коридор фнл для спартака)))))))))
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алдан2014
1651412206
Помнится один раз Спартак здорово Зениту праздник чемпионства подпортил в Питере 2:3. С удалением Людоеда ни за что
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rattyboy
1651416223
Спасибо, нам не нужен лузерский коридор
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somn
1651416851
Судя по игре с Крылышками, у Зенита большого труда надрать Спартаку ... не будет.
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