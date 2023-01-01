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«У нас другие задачи». «Спартак» не будет устраивать «Зениту» чемпионский коридор

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал чемпионство «Зенита». Чемпионского коридора для него на «Открытие Банк Арене» не будет.

«Зенит» стал чемпионом? Ну что ж, стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что.

«Спартак» не планирует «Зениту» организовать чемпионский коридор?

– Нет, «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

  • Команды сыграют в 29-м туре РПЛ 15 мая.
  • У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.
  • «Зениту» осталось 1 чемпионство до 2-й звезды на логотип.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +163

    rzfxgsk 35 минут назад

    разве что напинать блёкло-голубым в этом коридоре :)

    0
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    Рейтинг: +1095

    вальтер79 43 минуты назад

    ну тогда Зенит устроит коридор фнл для спартака)))))))))

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    Рейтинг: +7224

    R_a_i_n 1 час назад

    Не, ну для Зюбы можно персональный коридор организовать)))

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    Рейтинг: +573

    Конопляных дел мастер > R_a_i_n 49 минут назад

    Кто про что а Рая о своём, толерантном. Гыгыгы

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    Рейтинг: +7224

    R_a_i_n > Конопляных дел мастер 40 минут назад

    Толерантность это к гейропе. Ну ты и сам в курсе.

    0
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    Рейтинг: +830

    сутулая собака и лисы 1 час назад

    именно поэтому у нас вместо Зенита и Спартака, есть лишь бомжатник и свинарник.
    никакого уважения у руководителей команд нет к друг другу, следовательно его нет и к ним.
    к сожалению вот эти люди и являются "лицами" команд.

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    Рейтинг: +765

    talgatnurzhanov2006 1 час назад

    В РПЛ насколько я знаю такой традиции нет и не было, это не АПЛ.

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    Рейтинг: +14638

    ilichkadr > talgatnurzhanov2006 1 час назад

    Не только в АПЛ устраивают чемпионские коридоры, но и в испанской Премьере.
    На мой взгляд, очень хорошая традиция, поскольку на первом месте спортивная составляющая. Нам бы тоже не помешала подобная традиция.

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    Рейтинг: +14638

    ilichkadr 2 часа назад

    Дима, не включай дурака. Скажи прямо, что жаба душит!

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    Рейтинг: +962

    Микояновский мясокомбинат > ilichkadr 37 минут назад

    достойно Босха : жаба душащяя свинью...)))

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