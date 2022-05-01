«У нас другие задачи». «Спартак» не будет устраивать «Зениту» чемпионский коридор

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал чемпионство «Зенита». Чемпионского коридора для него на «Открытие Банк Арене» не будет.

– «Зенит» стал чемпионом? Ну что ж, стали и стали, хорошо. У нас другие задачи пока что.

— «Спартак» не планирует «Зениту» организовать чемпионский коридор?

– Нет, «Спартак» не планирует организовывать «Зениту» чемпионский коридор.

Команды сыграют в 29-м туре РПЛ 15 мая.

У «Зенита» самый дорогой состав в РПЛ.

«Зениту» осталось 1 чемпионство до 2-й звезды на логотип.

Тест: назовите все российские клубы