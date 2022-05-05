Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ Лига чемпионов. «Реал» в дополнительное время победил «Манчестер Сити» и вышел в финал

⚡️ Лига чемпионов. «Реал» в дополнительное время победил «Манчестер Сити» и вышел в финал

5 мая 2022, 00:36
59

«Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов переиграл «Манчестер Сити». Испанцы оказались сильнее в дополнительное время.

К 90-й минуте основного времени «Манчестер Сити» вел 1:0 и выходил в финал. Однако на 90+ минутах дубль оформил игрок «Реала» Родриго и перевел встречу в дополнительное время.

В овертайме у «Реала» с пенальти забил форвард Карим Бензема и вывел команду в финал, где мадридцы встретятся с «Ливерпулем».

«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2018 года, когда они обыграли в Киеве «Ливерпуль».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:1 (0:0; 2:1; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Марез, 73; 1:1 – Родриго, 90; 2:1 – Родриго, 90+1; 3:1 – Бензема, 95 (с пенальти).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао (Вальехо, 115), Начо, Менди, Каземиро (Асенсио, 75), Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Вальверде, Винисиус (Лукас, 115), Бензема (Себальос, 90+4).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри (Стерлинг, 99), Де Брeйне (Гюндоган, 72), Фоден, Силва, Марез (Фернандиньо, 85), Жезус (Грилиш, 78).

Предупреждения: Модрич, 9; Карвахаль, 65; Милитао, 84; Вальверде, 90+6 – Ляпорт, 9; Стерлинг, 101; Зинченко, 113.

Первый матч: 3:4.

Результаты Лиги чемпионов

Вспомните все российские клубы за всю историю

Еще по теме:
Тренер «Малаги» после 0:4: «Судьи зафиксируют фол, если просто дотронуться до игрока «Реала» 1
Моуринью высказался о разгроме «Малаги» 1
Примера. «Реал» разгромил «Малагу» – 4:0
Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Манчестер Сити
Комментарии (59)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1651700267
Просто ОГОНЬ !!! После таких матчей ОЧЕНЬ тяжело смотреть игры РПЛ !!!
Ответить
neveldomha
1651700304
Сожалею, Хосеп. Но эта была глупость убрать де Брюйне и поставить Зину.
Ответить
Олег1204
1651700353
Ее, англосвинов выбили
Ответить
portero
1651700508
МС замены неудачные, надо было тянуть время как Реал доп время откровенно 4тайм не играл... Ну и свисток подсвистывал Реалу... С другой стороны Реал бегал до конца, а МС при 1:0 не забили, а в обороне слабо играли.
Ответить
Maxi_7
1651700579
Перед началом игры думал, что пройдёт Сити, аргументируя у себя в голове, что порядок бьёт класс. Но я не учёл одной переменной - характер... оказалось, что класс помноженный на железобетонный характер разорвёт в куски любой порядок... P.S. Команды Пепа как всегда бесхарактерные и без плана "Б"... такие команды не достойны выигрывать главный трофей в футболе.
Ответить
Томик
1651700595
Зинченко гоу хоум.
Ответить
Sergicious
1651701046
Второй денежный мешок едет домой.
Ответить
Maxi_7
1651701951
Напоследок немного позлорадствую. Очень рад, что вылетели персонально - грилиш и зина. Ну не люблю я надменных понторезов и кричащих патриотов-позёров, которые по какой-то странной причине не живут в своём государстве и не защищают его в трудный час, хотя на словах так любили родину всегда... И как же символично получилось, что именно после того как дриблиш запорол вернейший момент Реал наказал тут же...
Ответить
JTherry
1651732918
предчувствие меня не обмануло...) мне матч Реал-МС напомнил финал 1999 года МЮ-Бавария, исход тот же - на 90+ минуте забиваются необходимые голы, Бензема и Родриго - супер..!!! папа Карло рулит...!!!) жду победы в финале ЛЧ..!!!
Ответить
Oldtrafford83
1651732977
Не нечего прекрасней чем слёзы игроков Сити, для всего остального есть карта Мир) Hala Madrid !!! Вчера было запредельно круто, такие эмоции не ощущал с финала 1999 года.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
4
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
32
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+