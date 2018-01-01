Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
2 Тест: угадай футболиста по его родителям
Тест: угадай футболиста по его родителям
3 Тест: реальное название клуба или нет?
Тест: реальное название клуба или нет?

⚡️ Лига чемпионов. «Реал» в дополнительное время победил «Манчестер Сити» и вышел в финал

«Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов переиграл «Манчестер Сити». Испанцы оказались сильнее в дополнительное время.

К 90-й минуте основного времени «Манчестер Сити» вел 1:0 и выходил в финал. Однако на 90+ минутах дубль оформил игрок «Реала» Родриго и перевел встречу в дополнительное время.

В овертайме у «Реала» с пенальти забил форвард Карим Бензема и вывел команду в финал, где мадридцы встретятся с «Ливерпулем».

«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2018 года, когда они обыграли в Киеве «Ливерпуль».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:1 (0:0; 2:1; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Марез, 73; 1:1 – Родриго, 90; 2:1 – Родриго, 90+1; 3:1 – Бензема, 95 (с пенальти).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао (Вальехо, 115), Начо, Менди, Каземиро (Асенсио, 75), Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Вальверде, Винисиус (Лукас, 115), Бензема (Себальос, 90+4).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри (Стерлинг, 99), Де Брeйне (Гюндоган, 72), Фоден, Силва, Марез (Фернандиньо, 85), Жезус (Грилиш, 78).

Предупреждения: Модрич, 9; Карвахаль, 65; Милитао, 84; Вальверде, 90+6 – Ляпорт, 9; Стерлинг, 101; Зинченко, 113.

Первый матч: 3:4.

Результаты Лиги чемпионов

Вспомните все российские клубы за всю историю

Новости по теме
Линекер: «Манчестер Сити» был явно лучше «Реала», англичанам не повезло»
Бензема повторил рекорд по голам в одном плей-офф Лиги чемпионов 1
«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале ЛЧ. Это повторение киевского финала 2018 года 9
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:36
Комментарии46
...
  • ...
    Рейтинг: +1636

    Maxi_7 10 минут назад

    Напоследок немного позлорадствую. Очень рад, что вылетели персонально - грилиш и зина. Ну не люблю я надменных понторезов и кричащих патриотов-позёров, которые по какой-то странной причине не живут в своём государстве и не защищают его в трудный час, хотя на словах так любили родину всегда...
    И как же символично получилось, что именно после того как дриблиш запорол вернейший момент Реал наказал тут же...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11714

    DeStar > Maxi_7 5 минут назад

    Мне грилиш не нравится потому что переоценён на мой взгляд
    Хотя сегодня старался
    А тебе чего ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +113

    Sergicious 25 минут назад

    Второй денежный мешок едет домой.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6946

    Томик 33 минуты назад

    Зинченко гоу хоум.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1636

    Maxi_7 33 минуты назад

    Перед началом игры думал, что пройдёт Сити, аргументируя у себя в голове, что порядок бьёт класс. Но я не учёл одной переменной - характер... оказалось, что класс помноженный на железобетонный характер разорвёт в куски любой порядок...
    P.S. Команды Пепа как всегда бесхарактерные и без плана "Б"... такие команды не достойны выигрывать главный трофей в футболе.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11714

    DeStar > Maxi_7 31 минуту назад

    на 95% уверен был в проходе сити до матча.. а тут такое.. сколько можно камбэкать реалу, что с псж что с челси

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1636

    Maxi_7 > DeStar 23 минуты назад

    Матч длится всё отведённое для него время, так что я не удивлён ни капли. Сегодня даже когда была 89 минута у меня не было ни единой мысли выключать матч.
    Многие не умные люди по соседству пишут, что это везение. Повезти может 1, максимум 2 раза... но не 5. Это класс команды, а также фирменный почерк самого Реала как лучшего клуба в игре в футбол на планете земля.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +11714

    DeStar 33 минуты назад

    эмоций нет, устал
    реал лучший и теперь должен брать лч

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +150

    Феникс 28 > DeStar 28 минут назад

    брать лч=====Так долго везения не может быть ))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +113

    Sergicious > Феникс 28 17 минут назад

    Видел как Бензема играет, как читает ситуацию, как оценивает обстановку. Сразу видно что для него большинство вещей привычные, это грандиозный опыт. Его голы, передачи и вклад в атаку вовсе не везение. Кто то реализовывает свои моменты, а кто-то нет. Реал не сдавался с ПСЖ, Челси и Ман Сити, как раз таки и нужно играть до конца. Это крутой жизненный пример. Кто-то это знает, а кто то ссылается на везение

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +113

    Sergicious > Sergicious 14 минут назад

    Модрич под конец первого тайма обогнал Де Брюйне, в 36 лет. Скок смотрю его игру, он постоянно пахает.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +150

    Феникс 28 > Sergicious 10 минут назад

    Не было бы левой пенки, отдыхал бы Реал от финала ЛЧ.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +113

    Sergicious > Феникс 28 8 минут назад

    Не было бы пенки, они забили бы с игры. Они поймали кураж

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11714

    DeStar > Феникс 28 6 минут назад

    По твоему голы забитые в конце матча - везение ? Или как ты считаешь что везде отскоки ?
    С псж 3 гола после 60 минуты - отскок
    Гол родриго Челси в конце второго матча - отскок потому что именно в конце матча забили?
    Где отскок? 2 гола сити к 10 минуте с первых двух подходов к воротам - конечно не отскок, это ж начало матча
    А 2 гола Реала за 2 минуты в конце матча - отскок…. Ну-ну

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +150

    Феникс 28 > DeStar 36 секунд назад

    Левая пенка --отскок.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1541

    Psih86 34 минуты назад

    Если честно я в шоке. Команда проигрывая 0-3 к 80 минуте от Челси, проходит их. Теперь проигрывая в общем счёте 2 мяса к 89 минуте, проходит в финал... Это пипец какой фарт надо иметь!!! Как бы Реал отстойно не играл, выигрывать они умеют на опыте и стойкости.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11714

    DeStar > Psih86 10 минут назад

    И проигрывает псж 2-0 к 60 минуте )

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +63294

    portero 34 минуты назад

    МС замены неудачные, надо было тянуть время как Реал доп время откровенно 4тайм не играл...
    Ну и свисток подсвистывал Реалу...
    С другой стороны Реал бегал до конца, а МС при 1:0 не забили, а в обороне слабо играли.

    2
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +570

    nelez > portero 30 минут назад

    Будьте честными , судья где подсвистовал за Реал? Пенальти 100 процентную не поставил.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1169

    Artemka444 35 минут назад

    Реал с победой!!!!!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +894

    сутулая собака и лисы 35 минут назад

    Реал - Ливерпуль значит.
    ну и мясо нас ждёт в финале.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1755

    Bozigit 35 минут назад

    Аналитики волшебник

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11