⚡️ Лига чемпионов. «Реал» в дополнительное время победил «Манчестер Сити» и вышел в финал

«Реал» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов переиграл «Манчестер Сити». Испанцы оказались сильнее в дополнительное время.

К 90-й минуте основного времени «Манчестер Сити» вел 1:0 и выходил в финал. Однако на 90+ минутах дубль оформил игрок «Реала» Родриго и перевел встречу в дополнительное время.

В овертайме у «Реала» с пенальти забил форвард Карим Бензема и вывел команду в финал, где мадридцы встретятся с «Ливерпулем».

«Реал» сыграет в финале Лиги чемпионов впервые с 2018 года, когда они обыграли в Киеве «Ливерпуль».

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:1 (0:0; 2:1; 1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Марез, 73; 1:1 – Родриго, 90; 2:1 – Родриго, 90+1; 3:1 – Бензема, 95 (с пенальти).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао (Вальехо, 115), Начо, Менди, Каземиро (Асенсио, 75), Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Вальверде, Винисиус (Лукас, 115), Бензема (Себальос, 90+4).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри (Стерлинг, 99), Де Брeйне (Гюндоган, 72), Фоден, Силва, Марез (Фернандиньо, 85), Жезус (Грилиш, 78).

Предупреждения: Модрич, 9; Карвахаль, 65; Милитао, 84; Вальверде, 90+6 – Ляпорт, 9; Стерлинг, 101; Зинченко, 113.

Первый матч: 3:4.

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