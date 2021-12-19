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В «Твери» из ФНЛ-2 проблемы с выплатой зарплат («Матч ТВ»)

«Тверь» столкнулась с финансовыми проблемами.

Футболистам заплатили за март, после чего их предупредили, что следующая зарплата будет нескоро.

При этом, в отличие от игроков, не все административные сотрудники клуба получили деньги.

Причина возникших сложностей – власти региона не до конца выполняют взятые на себя обязательства.

  • «Тверь» выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
  • Команда идет на 2-м месте в подгруппе A.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +13591

    Skull_Boy 1 час назад

    Тут в стране денег нет, а они пекутся о хлам клубе

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    Рейтинг: +24187

    bset 1 час назад

    Надо просто РПЛ до 22 клубов расширить и тогда точно все наладится

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