В «Твери» из ФНЛ-2 проблемы с выплатой зарплат («Матч ТВ»)

«Тверь» столкнулась с финансовыми проблемами.

Футболистам заплатили за март, после чего их предупредили, что следующая зарплата будет нескоро.

При этом, в отличие от игроков, не все административные сотрудники клуба получили деньги.

Причина возникших сложностей – власти региона не до конца выполняют взятые на себя обязательства.

«Тверь» выступает во 2-й группе ФНЛ-2.

Команда идет на 2-м месте в подгруппе A.

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