В «Твери» из ФНЛ-2 проблемы с выплатой зарплат («Матч ТВ»)

Тут в стране денег нет, а они пекутся о хлам клубе
«Тверь» столкнулась с финансовыми проблемами.
Футболистам заплатили за март, после чего их предупредили, что следующая зарплата будет нескоро.
При этом, в отличие от игроков, не все административные сотрудники клуба получили деньги.
Причина возникших сложностей – власти региона не до конца выполняют взятые на себя обязательства.
- «Тверь» выступает во 2-й группе ФНЛ-2.
- Команда идет на 2-м месте в подгруппе A.
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