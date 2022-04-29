«Манчестер Юнайтед» ни разу с 2013 года не проиграл «Челси» в АПЛ на «Олд Траффорд»

В перенесенном матче 37-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Челси» со счетом 1:1.

«МЮ» продлил домашнюю серию без поражений в чемпионате с этим соперником до девяти игр.

Начиная с 2013 года, «Юнайтед» на «Олд Траффорд» трижды победил «Челси» в Премьер-лиге и добыл шесть ничьих.

В последний раз манкунианцы дома уступали лондонцам в мае 2013 года – тогда командами руководили Алекс Фергюсон и Рафаэль Бенитес соответственно.

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