Решение по лимиту на легионеров в РПЛ будет принято в мае

Служба коммуникаций РФС назвала сроки принятия решения по лимиту на легионеров в РПЛ на сезон-2022/23.

«В апреле проходила стадия общественных обсуждений предложенных изменений в Министерстве спорта, сейчас ведомство изучает и оценивает поступившие предложения.

Ожидается, что итоговое решение будет принято в мае», – сообщили в РФС.

Согласно проекту нового лимита, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.

Тест: назовите все российские клубы