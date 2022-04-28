Решение по лимиту на легионеров в РПЛ будет принято в мае

Служба коммуникаций РФС назвала сроки принятия решения по лимиту на легионеров в РПЛ на сезон-2022/23.
«В апреле проходила стадия общественных обсуждений предложенных изменений в Министерстве спорта, сейчас ведомство изучает и оценивает поступившие предложения.
Ожидается, что итоговое решение будет принято в мае», – сообщили в РФС.
- Согласно проекту нового лимита, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
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Источник: «РБ Спорт»