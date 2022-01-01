Решение по лимиту на легионеров в РПЛ будет принято в мае

С учетом того что 90% легионеров ничем не лучше наших игроков, а некоторые откровенно хуже, но их ставят в состав на игру, потому что заплатили, то я бы лимит еще сильнее ужесточил, не более 3 - 4 на поле одновременно.
С учетом отмены еврокубков, приличные игроки к нам не поедут, а если говорить честно, они и раньше не приезжали (за исключением Зенита) а мартыхаи из африки, которых Селюк будет сотнями завозить - нахрен не нужны...
Служба коммуникаций РФС назвала сроки принятия решения по лимиту на легионеров в РПЛ на сезон-2022/23.
«В апреле проходила стадия общественных обсуждений предложенных изменений в Министерстве спорта, сейчас ведомство изучает и оценивает поступившие предложения.
Ожидается, что итоговое решение будет принято в мае», – сообщили в РФС.
- Согласно проекту нового лимита, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев (сейчас 8) и не менее 12 доморощенных игроков.
- При этом одновременно на поле смогут выходить не более 8 легионеров.
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