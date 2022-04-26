«Наполи» может пригласить Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини интересен «Наполи».

Руководство неаполитанского клуба изучает возможность назначения 64-летнего специалиста вместо Лучано Спаллетти.

Окончательное решение по поводу смены тренера еще не принято, однако такая вероятность существует из-за возникшего конфликта между Спаллетти и владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

Сообщалось, что также рассматривается кандидатура Винченцо Итальяно из «Фиорентины».

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