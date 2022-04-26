«Наполи» может пригласить Гасперини

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини интересен «Наполи».
Руководство неаполитанского клуба изучает возможность назначения 64-летнего специалиста вместо Лучано Спаллетти.
Окончательное решение по поводу смены тренера еще не принято, однако такая вероятность существует из-за возникшего конфликта между Спаллетти и владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
Сообщалось, что также рассматривается кандидатура Винченцо Итальяно из «Фиорентины».
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут
Источник: La Gazzetta dello Sport