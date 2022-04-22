Мама Мбаппе прилетела в Катар на переговоры о продлении контракта с «ПСЖ» (GFFN)

Файза Ламари, мама нападающего Килиана Мбаппе, обсудит с руководством «ПСЖ» возможность заключения нового соглашения.

С этой целью женщина прилетела в Катар. Там у неe запланирована встреча с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелайфи и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Стороны будут говорить о спортивном проекте «ПСЖ». 23-летний футболист согласится продлить контракт только при условии, что команда станет реальным претендентом на победу в Лиге чемпионов.

Финансовые детали сделки уже согласованы – договор по схеме «2+1» с зарплатой 50 миллионов евро в год и 100-миллионным подписным бонусом.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в конце июня.

В этом сезоне француз забил 33 гола и сделал 22 ассиста в 41 матче.

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