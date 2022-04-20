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  • Слуцкий: «Рубин» превратился в группу игроков. Это хуже, чем команда»

Слуцкий: «Рубин» превратился в группу игроков. Это хуже, чем команда»

20 апреля 2022, 16:59
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 1/4 финала Кубка России против «Енисея» (1:3). Казанцы уступили четвертой команде ФНЛ.

«Мы провалили первый тайм, никуда не успевали – ни в отборе, ни в перестроениях. Во втором перестроились, сделали изменения в составе, игра была со взаимными шансами.

Причины провала в первом тайме не могу объяснить. Всe-таки когда команда сырая в плане игровых взаимодействий атаки и обороны, то сложно прогнозировать, как мы будем перестраиваться.

«Енисей» – очень хорошая команда, а «Рубин» по ходу сезона превратился из команды в группу игроков. Группа игроков всегда хуже, чем команда», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Рубин» может отправить Слуцкого в отставку.
  • У команды 7 матчей без побед подряд.
  • «Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России/СССР.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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ySS
1650464326
А как же судья, Леонид?) Команда превращается, когда у неё нет организатора. Пора в Волгоград
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spam2009
1650464979
все началось с того что вам приказали слить лигу наций. Тогда команда прекратила существовать. увы Леня не первый раз попадает в сомнительные матчи
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polt
1650466055
«Рубин» превратился...". А ничего, что ты главный тренер. Или ответственность за свою работу это не для Слуцкого.
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CSKA57
1650468465
Все команды, куда приходит Леонид Викторович, постепенно превращаются в группы игроков. Ничего удивительного!
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Demgel
1650469975
Отдохни Лёня.
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житель СПб
1650480438
А во что превратился Слуцкий? И на игру в какой лиге он теперь настраивает команду?
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Vitaga
1650523994
так хорошо начали сезон. потом покатились. что то разладилось. дело не в Слуцком. что то в самой команде. нет харизматичной личности игрока дядьки в коллективе что поддерживал бы тренера в неформальной обстановке.
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