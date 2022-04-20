Слуцкий: «Рубин» превратился в группу игроков. Это хуже, чем команда»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 1/4 финала Кубка России против «Енисея» (1:3). Казанцы уступили четвертой команде ФНЛ.

«Мы провалили первый тайм, никуда не успевали – ни в отборе, ни в перестроениях. Во втором перестроились, сделали изменения в составе, игра была со взаимными шансами.

Причины провала в первом тайме не могу объяснить. Всe-таки когда команда сырая в плане игровых взаимодействий атаки и обороны, то сложно прогнозировать, как мы будем перестраиваться.

«Енисей» – очень хорошая команда, а «Рубин» по ходу сезона превратился из команды в группу игроков. Группа игроков всегда хуже, чем команда», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».