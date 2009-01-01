Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадай футболиста по части имени
Тест: угадай футболиста по части имени
2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
Тест: какой футболист спрятался за комиком?
3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
Тест: какая ты команда РФПЛ?

Слуцкий: «Рубин» превратился в группу игроков. Это хуже, чем команда»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после матча 1/4 финала Кубка России против «Енисея» (1:3). Казанцы уступили четвертой команде ФНЛ.

«Мы провалили первый тайм, никуда не успевали – ни в отборе, ни в перестроениях. Во втором перестроились, сделали изменения в составе, игра была со взаимными шансами.

Причины провала в первом тайме не могу объяснить. Всe-таки когда команда сырая в плане игровых взаимодействий атаки и обороны, то сложно прогнозировать, как мы будем перестраиваться.

«Енисей» – очень хорошая команда, а «Рубин» по ходу сезона превратился из команды в группу игроков. Группа игроков всегда хуже, чем команда», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

  • «Рубин» может отправить Слуцкого в отставку.
  • У команды 7 матчей без побед подряд.
  • «Енисей» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России/СССР.

Новости по теме
Мостовой: «Работа Слуцкого в «Рубине» похожа на мучение. «Енисей» мог забить и больше трех голов»
Министр спорта Красноярского края сравнил «Енисей» с «Манчестер Сити» после победы над «Рубином»
«Приложим все усилия, чтобы решить задачу». Слуцкий не планирует подавать в отставку с поста тренера «Рубина» 2
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:59
Комментарии8
...
  • ...
    Рейтинг: +540

    Demgel 4 минуты назад

    Отдохни Лёня.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +3308

    CSKA57 29 минут назад

    Все команды, куда приходит Леонид Викторович, постепенно превращаются в группы игроков. Ничего удивительного!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +880

    Дубина 55 минут назад

    Леня тренер одной команды - коней)!!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4872

    polt 1 час назад

    «Рубин» превратился...". А ничего, что ты главный тренер. Или ответственность за свою работу это не для Слуцкого.

    3
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1959

    spam2009 1 час назад

    все началось с того что вам приказали слить лигу наций. Тогда команда прекратила существовать. увы Леня не первый раз попадает в сомнительные матчи

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +13198

    Fusballer > spam2009 1 час назад

    Какую лигу наций?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1959

    spam2009 > Fusballer 1 час назад

    ой конференций

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4657

    ySS 1 час назад

    А как же судья, Леонид?)
    Команда превращается, когда у неё нет организатора.
    Пора в Волгоград

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11