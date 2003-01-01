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Бускетс: «Впереди у «Барселоны» семь финалов»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался о перспективах команды после поражения от «Кадиса» (0:1) в 32-м туре Примеры.

«У нас впереди семь финалов, и мы должны постараться выиграть все матчи, начиная с ближайшего – против «Реала Сосьедада», тяжелого соперника.

Нам нужно прибавлять и получить немного везения. Пора начинать работать, смотреть видео… Мы должны приложить все усилия», – сказал Бускетс.

  • Бускетс провел 674-й официальный матч в составе каталонской команды.
  • По данному показателю Бускетс догнал Андреса Иньесту. Они делят третье место в истории клуба.
  • «Барса» идет на 2-м месте в Примере.

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Источник: Sport.es

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