Леау, Нуньес и Жезус – в шорт-листе «Барселоны» (Marca)

«Барселона» ищет нового центрального нападающего.
Приоритетные варианты для каталонцев – Роберт Левандовски («Бавария») и Эрлинг Холанд («Боруссия» Д). Однако купить поляка или норвежца клубу будет сложно из-за финансовых ограничений.
В связи с этим «Барса» определила три альтернативных кандидата для усиления атаки:
- Рафаэль Леау («Милан»), рыночная стоимость – 50 миллионов евро;
- Дарвин Нуньес («Бенфика»), рыночная стоимость – 40 миллионов евро;
- Габриэль Жезус («Манчестер Сити»), рыночная стоимость – 50 миллионов евро.
Источник: Marca