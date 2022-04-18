Леау, Нуньес и Жезус – в шорт-листе «Барселоны» (Marca)

«Барселона» ищет нового центрального нападающего.

Приоритетные варианты для каталонцев – Роберт Левандовски («Бавария») и Эрлинг Холанд («Боруссия» Д). Однако купить поляка или норвежца клубу будет сложно из-за финансовых ограничений.

В связи с этим «Барса» определила три альтернативных кандидата для усиления атаки: