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Леау, Нуньес и Жезус – в шорт-листе «Барселоны» (Marca)

«Барселона» ищет нового центрального нападающего.

Приоритетные варианты для каталонцев – Роберт Левандовски («Бавария») и Эрлинг Холанд («Боруссия» Д). Однако купить поляка или норвежца клубу будет сложно из-за финансовых ограничений.

В связи с этим «Барса» определила три альтернативных кандидата для усиления атаки:

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Источник: Marca

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