Шишкин: «Европейские клубы могли бы заинтересоваться Зелимханом Бакаевым»

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин поговорил об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Он может уехать в Европу, считает экс-защитник москвичей.

— Тем не менее, к спартаковцам присматриваются другие клубы. Например, появилась информация об интересе «Зенита» к Бакаеву.

— Не знаю, насколько правдива эта новость, но если так – я не удивлюсь. Бакаев – креативный, опытный футболист, который может сыграть на нескольких позициях, идет обыгрывать, импровизирует. Таких игроков сейчас становится все меньше и меньше. И то, что к нему есть интерес со стороны таких клубов как «Зенит», — это нормально. Думаю, им могли бы заинтересоваться и европейские клубы. Другой вопрос, заиграет ли он там, пойдет ли ему самому этот переход на пользу – об этом можно поспорить.