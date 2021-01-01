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Шишкин: «Европейские клубы могли бы заинтересоваться Зелимханом Бакаевым»

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин поговорил об игре полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева. Он может уехать в Европу, считает экс-защитник москвичей.

— Тем не менее, к спартаковцам присматриваются другие клубы. Например, появилась информация об интересе «Зенита» к Бакаеву.

— Не знаю, насколько правдива эта новость, но если так – я не удивлюсь. Бакаев – креативный, опытный футболист, который может сыграть на нескольких позициях, идет обыгрывать, импровизирует. Таких игроков сейчас становится все меньше и меньше. И то, что к нему есть интерес со стороны таких клубов как «Зенит», — это нормально. Думаю, им могли бы заинтересоваться и европейские клубы. Другой вопрос, заиграет ли он там, пойдет ли ему самому этот переход на пользу – об этом можно поспорить.

  • Бакаев – воспитанник «Спартака».
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 28 матчах.

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Источник: «РБ Спорт»

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