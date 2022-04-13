Клубы МЛС договорились не подписывать игроков из России

Команды МЛС не станут подписывать футболистов из России.

Как пишет «Спорт-Экспресс», американские клубы договорились о неофициальном правиле. Оно заключается в отказе работать и проводить переговоры с игроками и специалистами из России и Белоруссии.

ФИФА и УЕФА разрешили игрокам из РПЛ приостановить контракты с российскими клубами..

Ранее экс-главный тренер «Локо» Юрий Семин сказал, что у вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина из предложение из МЛС.

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