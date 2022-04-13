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Клубы МЛС договорились не подписывать игроков из России

13 апреля 2022, 10:56
20

Команды МЛС не станут подписывать футболистов из России.

Как пишет «Спорт-Экспресс», американские клубы договорились о неофициальном правиле. Оно заключается в отказе работать и проводить переговоры с игроками и специалистами из России и Белоруссии.

  • ФИФА и УЕФА разрешили игрокам из РПЛ приостановить контракты с российскими клубами..
  • Ранее экс-главный тренер «Локо» Юрий Семин сказал, что у вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина из предложение из МЛС.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
США. МЛС Россия. Премьер-лига
Комментарии (20)
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piligrim1986
1649837809
ахахахаха, как-будто там пачками ехали))))
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vmonomah17
1649839471
Не повезло Смолову)))
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ilichkadr
1649839510
Ну, точно больные на голову! Можно подумать, что в МЛС выстроилась очередь из желающих.
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ВасяК
1649840411
Это уже расизм!!!Пендосы, этим всё сказано!!!
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alp
1649840436
***** стандарты в действии.. шовинисты длять
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Snek
1649842093
Блет, событие года. Какие-то инвалиды из российской говнолиги, не поедут играть в такую же говнолигу. Мне кажется лучше бы они запретили российские айфоны.
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B.G.
1649842438
Можно подумать, что до сегодняшнего дня "обподписывались" мать их!
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neveldomha
1649848263
Не удивляет тупизна тупых пиндосов.
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Skull_Boy
1649851304
МЛС это дно футбола, если туда перейдет средний игрок образно из Италии или Испании, то через полгода он не способен будет и пас отдать, как например сейчас Джовинко или Альмирон
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alefreddy
1649852626
туда только старые пенсионеры идут завершать карьеру
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