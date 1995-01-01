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Клубы МЛС договорились не подписывать игроков из России

Команды МЛС не станут подписывать футболистов из России.

Как пишет «Спорт-Экспресс», американские клубы договорились о неофициальном правиле. Оно заключается в отказе работать и проводить переговоры с игроками и специалистами из России и Белоруссии.

  • ФИФА и УЕФА разрешили игрокам из РПЛ приостановить контракты с российскими клубами..
  • Ранее экс-главный тренер «Локо» Юрий Семин сказал, что у вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина из предложение из МЛС.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:56
Комментарии18
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    Рейтинг: +13551

    Skull_Boy 10 минут назад

    МЛС это дно футбола, если туда перейдет средний игрок образно из Италии или Испании, то через полгода он не способен будет и пас отдать, как например сейчас Джовинко или Альмирон

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    Рейтинг: +4220

    neveldomha 1 час назад

    Не удивляет тупизна тупых пиндосов.

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    Рейтинг: +1995

    B.G. 2 часа назад

    Можно подумать, что до сегодняшнего дня "обподписывались" мать их!

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    Рейтинг: +4068

    Snek 2 часа назад

    Блет, событие года. Какие-то инвалиды из российской говнолиги, не поедут играть в такую же говнолигу. Мне кажется лучше бы они запретили российские айфоны.

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    Рейтинг: +195

    кaстрюлька 3 часа назад

    А до этого так подписывали, так подписывали, что аж земля под ногами горела

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    Рейтинг: +10093

    alp 3 часа назад

    ***** стандарты в действии.. шовинисты длять

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    Рейтинг: +10093

    alp > alp 3 часа назад

    бомбардир, ты совсем не але? чем тебе слово "д в о й н ы е" не нравится??

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    Рейтинг: +13163

    Fusballer > Имя на сайте 2 часа назад

    Однако))))

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    Рейтинг: +1321

    Бомбардир > alp 2 часа назад

    приносим извинения, добавили слово в исключения

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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr > alp 2 часа назад

    У бомбардира свои забавы. Кривой блокировщик ненормативной лексики и нежелательного контента. Хо"х№ол туже в списке.

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    Рейтинг: +2

    Феникс 28 > alp 2 часа назад

    Ишо и Н.и.г.ерия запрещена.)))

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    Рейтинг: +937

    ВасяК 3 часа назад

    Это уже расизм!!!Пендосы, этим всё сказано!!!

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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr 3 часа назад

    Ну, точно больные на голову! Можно подумать, что в МЛС выстроилась очередь из желающих.

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    Рейтинг: +1546

    vmonomah17 3 часа назад

    Не повезло Смолову)))

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    Рейтинг: +14237

    ilichkadr > vmonomah17 3 часа назад

    Как сказать? Федя может сменить имя и фамилию, получить паспорт незалежной на имя Федір Змоловши и вперед!

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    Рейтинг: +1546

    vmonomah17 > ilichkadr 46 минут назад

    А как же его любовь - внучка Ельцина? Они же хотели в штаты уехать)))

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    Рейтинг: +6401

    sochi-2013 3 часа назад

    Пиндосии кердык!

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