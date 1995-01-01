Клубы МЛС договорились не подписывать игроков из России

МЛС это дно футбола, если туда перейдет средний игрок образно из Италии или Испании, то через полгода он не способен будет и пас отдать, как например сейчас Джовинко или Альмирон
Команды МЛС не станут подписывать футболистов из России.
Как пишет «Спорт-Экспресс», американские клубы договорились о неофициальном правиле. Оно заключается в отказе работать и проводить переговоры с игроками и специалистами из России и Белоруссии.
- ФИФА и УЕФА разрешили игрокам из РПЛ приостановить контракты с российскими клубами..
- Ранее экс-главный тренер «Локо» Юрий Семин сказал, что у вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина из предложение из МЛС.
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