Где смотреть «Барселона» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 14 апреля

«Барселона» и «Айнтрахт» сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.
- Игра состоится в четверг, 14 апреля.
- Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона – Айнтрахт
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.
Первая игра во Франкфурте закончилась со счетом 1:1. Голы забили Ансгар Кнауфф и Ферран Торрес.
Ставки на матч Барселона – Айнтрахт
- Победа «Барселоны» – 1.40
- Ничья – 4.80
- Победа «Айнтрахта» – 7.80
Источник: «Бомбардир»