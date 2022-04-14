Где смотреть «Барселона» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 14 апреля

«Барселона» и «Айнтрахт» сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

Игра состоится в четверг, 14 апреля.

Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона – Айнтрахт

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Первая игра во Франкфурте закончилась со счетом 1:1. Голы забили Ансгар Кнауфф и Ферран Торрес.

Ставки на матч Барселона – Айнтрахт

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