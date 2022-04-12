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Где смотреть «Барселона» – «Айнтрахт»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 14 апреля

«Барселона» и «Айнтрахт» сыграют в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы.

  • Игра состоится в четверг, 14 апреля.
  • Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
  • Начало – в 22:00 по московскому времени.

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Где смотреть онлайн-трансляцию матча Барселона – Айнтрахт

  • Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 21:45 мск.

Первая игра во Франкфурте закончилась со счетом 1:1. Голы забили Ансгар Кнауфф и Ферран Торрес.

Ставки на матч Барселона – Айнтрахт

Коэффициенты Bettery:

  • Победа «Барселоны» – 1.40
  • Ничья – 4.80
  • Победа «Айнтрахта» – 7.80

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Источник: «Бомбардир»

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12.04.2022 23:01
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