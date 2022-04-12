Бензема, Вальверде и Кроос – в старте «Реала». Вернер, Канте и Маунт выйдут у «Челси»

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Челси» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба, Начо, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.
«Челси»: Менди, Джеймс, Тьяго Силва, Рюдигер, Алонсо, Ковачич, Лофтус-Чик, Канте, Маунт, Хаверц, Вернер.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Начало – в 22:00 мск.
- В первом матче «Реал» победил со счетом 3:1.
Регистрируйтесь и получайте 1000 рублей бесплатно на первую ставку
Источник: Бомбардир.ру