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Каррера – о Хвиче в «Наполи»: «Очень хороший вариант для продолжения карьеры»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Наполи» – очень хороший вариант продолжения карьеры для футболиста после РПЛ. «Наполи» – великолепная команда!» – сказал Каррера.

  • Грузин с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость Хвичи – 16 миллионов евро.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 16:49
Комментарии1
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    Рейтинг: +1307

    Беспонтий 6 часов назад

    я не вомбат по полочкам не разложу
    но тем не менее скажу
    со столь душевной болью не хир хвиче делать
    в наполи на поле

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