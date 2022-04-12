Каррера – о Хвиче в «Наполи»: «Очень хороший вариант для продолжения карьеры»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

«Наполи» – очень хороший вариант продолжения карьеры для футболиста после РПЛ. «Наполи» – великолепная команда!» – сказал Каррера.

Грузин с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».

Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.

Рыночная стоимость Хвичи – 16 миллионов евро.

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