я не вомбат по полочкам не разложу
но тем не менее скажу
со столь душевной болью не хир хвиче делать
в наполи на поле
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал возможный переход полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии в «Наполи».
«Наполи» – очень хороший вариант продолжения карьеры для футболиста после РПЛ. «Наполи» – великолепная команда!» – сказал Каррера.
- Грузин с 2019 по 2022 год выступал за «Рубин».
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- Рыночная стоимость Хвичи – 16 миллионов евро.
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