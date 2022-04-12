Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
3 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?

Хвича проходит медосмотр для «Наполи». Он согласовал контракт на 5 лет с зарплатой 1,5 миллиона

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи».

По информации Corriere dello Sport, 21-летний грузин согласовал контракт на пять лет с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон. Хвича уже прошел первую часть медосмотра для «Наполи».

Официально о трансфере будет объявлено летом. Сообщалось, что «Наполи» готов заплатить за Хвичу 8 миллионов евро.

  • Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
  • Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
  • Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
  • 24 марта хавбек перешел в «Динaмо» из Батуми.

Новости по теме
«Наполи» согласовал контракт с Хвичей. Он начнет играть в Италии со следующего сезона 3
Хвича решил перейти в «Наполи». Трансфер оценивается в 8 миллионов 11
«Наполи» готов платить Хвиче 1,1 миллиона в год
Источник: Corriere dello Sport

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:26
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +61644

    portero 2 часа назад

    Как он хитро объегорил Рубин....

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2677

    FRZZ 3 часа назад

    Хороший контракт, будет ли соответствовать?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4664

    _Marqella_ 3 часа назад

    Переоценённый игрок

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6934

    R_a_i_n 3 часа назад

    Через пол года в аренду уйдет. Ещё через год-два назад в Батуми доигрывать!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +327

    the teacher > R_a_i_n 23 минуты назад

    можно сразу в Бадуми ))

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11