Хвича проходит медосмотр для «Наполи». Он согласовал контракт на 5 лет с зарплатой 1,5 миллиона

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи».
По информации Corriere dello Sport, 21-летний грузин согласовал контракт на пять лет с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон. Хвича уже прошел первую часть медосмотра для «Наполи».
Официально о трансфере будет объявлено летом. Сообщалось, что «Наполи» готов заплатить за Хвичу 8 миллионов евро.
- Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 года.
- Он забил 9 голов и сделал 18 ассистов в 73 матчах.
- Рыночная стоимость грузина – 16 миллионов евро.
- 24 марта хавбек перешел в «Динaмо» из Батуми.
Источник: Corriere dello Sport