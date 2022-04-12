Хвича проходит медосмотр для «Наполи». Он согласовал контракт на 5 лет с зарплатой 1,5 миллиона

Полузащитник батумского «Динамо» Хвича Кварацхелия перейдет в «Наполи».

По информации Corriere dello Sport, 21-летний грузин согласовал контракт на пять лет с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон. Хвича уже прошел первую часть медосмотра для «Наполи».

Официально о трансфере будет объявлено летом. Сообщалось, что «Наполи» готов заплатить за Хвичу 8 миллионов евро.