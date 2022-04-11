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Аршавин: «У «Спартака» нет единой команды. Все время какие-то изменения»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о причинах нестабильности «Спартака» в этом сезоне.

«Нет у «Спартака» единой команды, которая бы собралась, обкатала состав и поехала. Все время какие-то изменения, кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то выпадает.

Вроде играет не совсем плохо, но по результату девятое место, думаю, это не то, на что рассчитывают болельщики и сами футболисты.

Может им не так интересно доигрывать этот чемпионат, потому что понятно, что они были призваны в клуб бороться за самые высокие места, нежели сейчас. Может отсюда такая нестабильность в результатах?» – сказал Аршавин.

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Источник: «Матч ТВ»

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11.04.2022 21:42
Комментарии3
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    Рейтинг: +13449

    NewLife 8 часов назад

    У Спартака нет единой команды с судьями, как у синита.

    2
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    Рейтинг: +1037

    Узб@гоеный 8 часов назад

    Нам такой Спартак не нужен. С таким аутсайдером Зенит теряет спортивную форму. Гыгыгы

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    Рейтинг: +132

    шахта Заполярная > Узб@гоеный 5 часов назад

    Не только теряет, но и забывает

    0
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