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Бензема – после хет-трика в ворота «Челси»: «Волшебный вечер»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы над «Челси» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

  • Мадридцы выиграли в Лондоне со счетом 3:1.
  • Французский форвард оформил хет-трик в этой встрече.

«Волшебный вечер, как и в тот день против «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу». Мы летели сюда за победой, хотели показать, что мы – «Реал». Все сложилось хорошо: мы хорошо играли с первой и до последней минуты.

Какой гол мне больше понравился? Все три. Очень важные голы. Я рад, что забил третий, так как в первом тайме мы один пропустили. Думал о таком шансе – забивать очень важно. В итоге мне это удалось, чему я очень рад», – сказал Бензема.

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Источник: сайт УЕФА

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07.04.2022 07:50
Комментарии4
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    Рейтинг: +409

    Lipatoff 7 апреля, 13:21

    Бензема заслуживает ЗМ

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    Рейтинг: +2673

    FRZZ 7 апреля, 10:21

    Волшебный вечер волшебного футболиста!
    Бензема годами становится только лучше!
    Его пас пяткой который сразу отрезал пару защитников вообще шедевр, жаль, что Винисиус не забил.

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    Рейтинг: +2936

    Dgad 7 апреля, 08:49

    Бенз конечно машина. Реалу еще конечно повезло что Челси сейчас на спаде, но как говориться везет тому кто везет

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    Рейтинг: +762

    OBOLEV 7 апреля, 08:25

    Не особо верилось в успех Реала. Странное чувство , когда играют Пенсионеры против пенсионеров ;)

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