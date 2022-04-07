Бензема – после хет-трика в ворота «Челси»: «Волшебный вечер»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился эмоциями после победы над «Челси» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Мадридцы выиграли в Лондоне со счетом 3:1.

Французский форвард оформил хет-трик в этой встрече.

«Волшебный вечер, как и в тот день против «ПСЖ» на «Сантьяго Бернабеу». Мы летели сюда за победой, хотели показать, что мы – «Реал». Все сложилось хорошо: мы хорошо играли с первой и до последней минуты.

Какой гол мне больше понравился? Все три. Очень важные голы. Я рад, что забил третий, так как в первом тайме мы один пропустили. Думал о таком шансе – забивать очень важно. В итоге мне это удалось, чему я очень рад», – сказал Бензема.