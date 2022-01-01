Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
Угадай прозвища английских команд. Дьявольски сложный тест от «Бомбардира»
2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
Тест: кто ты из плохих парней в футболе
3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?

Мбаппе – о лучшем футболисте мира: «Может быть, это я, а может и нет»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком в мире.

«Я всегда хотел стать им. Но сказать, что это я – немного самонадеянно. Хотя, может быть, я. А может и нет. Это должны сказать люди.

Когда ты лучший, тебе не нужно об этом говорить. Я стараюсь показать, на что я способен на поле.

Если люди думают, что я лучший, – хорошо, если нет – никто от этого не умрет», – сказал 23-летний француз.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 20 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Новости по теме
Мбаппе: «Могу ли я остаться в «ПСЖ»? Да, конечно» 4
Мбаппе, Месси и Неймар впервые забили за «ПСЖ» в одном матче 2
«ПСЖ» намерен сохранить Мбаппе с помощью капитанской повязки 2
Источник: Culture PSG

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:20
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11