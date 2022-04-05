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  • Мбаппе – о лучшем футболисте мира: «Может быть, это я, а может и нет»

Мбаппе – о лучшем футболисте мира: «Может быть, это я, а может и нет»

5 апреля 2022, 00:20
2

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим игроком в мире.

«Я всегда хотел стать им. Но сказать, что это я – немного самонадеянно. Хотя, может быть, я. А может и нет. Это должны сказать люди.

Когда ты лучший, тебе не нужно об этом говорить. Я стараюсь показать, на что я способен на поле.

Если люди думают, что я лучший, – хорошо, если нет – никто от этого не умрет», – сказал 23-летний француз.

  • В этом сезоне Мбаппе забил 28 голов и сделал 20 ассистов в 38 матчах.
  • Его контракт с «ПСЖ» истекает 30 июня.

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Источник: Culture PSG
Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (2)
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portero
1649141021
Мопед хорош но такое впечатление что вес немного набрал лишний и устал....
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Soccerdealer63
1649360930
Лучшего на позиции в сезоне определит статистика... Лучшего в мире определит история)))
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