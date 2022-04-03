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Лапорта: «Барселона» станет чемпионом!»

3 апреля 2022, 10:08
5

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта верит в чемпионство команды. Она отстает от лидирующего «Реала» на 12 очков.

«Мы станем чемпионами! Мы стали очень сильны, у нас появился тренер с четкими идеями. Он заставляет соответствовать подлинному стилю, мы восстановили ценности и должны с оптимизмом идти к титулу. Это выполнимо», – сказал Лапорта.

  • В 22:00 по Москве «Барселона» начнет матч против «Севильи».
  • В последнем туре «Барселона» обыграла лидирующий «Реал» на выезде.
  • «Барселона» не брала Примеру с сезона-2018/19.

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Источник: AS
Испания. Примера Барселона
Комментарии (5)
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lipatov32
1648969906
Наркоман долбаный!))))
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Artemka444
1648978585
Ну может в след.сезоне
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portero
1648979448
Рановато заявы такие делать, надо ещё сегодня выиграть...
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Lipatoff
1648984277
Конечно станет, только в следующем сезоне, выиграть этот сезон по силам только в том случае, если Реал обкакается в двух-трёх матчах, а Барса же выиграет все, посмотрим на психологическую составляющую))
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Tempos
1648984351
Для этого как минимум Барса должна набрать столько же очков сколько и Реал.... тогда да...так как по очным встречам Барса в плюсе...
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