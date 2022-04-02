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Лапорта: «Барселона» станет чемпионом!»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта верит в чемпионство команды. Она отстает от лидирующего «Реала» на 12 очков.

«Мы станем чемпионами! Мы стали очень сильны, у нас появился тренер с четкими идеями. Он заставляет соответствовать подлинному стилю, мы восстановили ценности и должны с оптимизмом идти к титулу. Это выполнимо», – сказал Лапорта.

  • В 22:00 по Москве «Барселона» начнет матч против «Севильи».
  • В последнем туре «Барселона» обыграла лидирующий «Реал» на выезде.
  • «Барселона» не брала Примеру с сезона-2018/19.

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Источник: AS

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Сегодня, 10:08
Комментарии5
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    Рейтинг: +88

    Tempos 1 минуту назад

    Для этого как минимум Барса должна набрать столько же очков сколько и Реал.... тогда да...так как по очным встречам Барса в плюсе...

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    Рейтинг: +400

    Lipatoff 2 минуты назад

    Конечно станет, только в следующем сезоне, выиграть этот сезон по силам только в том случае, если Реал обкакается в двух-трёх матчах, а Барса же выиграет все, посмотрим на психологическую составляющую))

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    Рейтинг: +61110

    portero 1 час назад

    Рановато заявы такие делать, надо ещё сегодня выиграть...

    0
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    Рейтинг: +1017

    Artemka444 1 час назад

    Ну может в след.сезоне

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    Рейтинг: +344

    lipatov32 4 часа назад

    Наркоман долбаный!))))

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