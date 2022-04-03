Лапорта: «Барселона» станет чемпионом!»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта верит в чемпионство команды. Она отстает от лидирующего «Реала» на 12 очков.

«Мы станем чемпионами! Мы стали очень сильны, у нас появился тренер с четкими идеями. Он заставляет соответствовать подлинному стилю, мы восстановили ценности и должны с оптимизмом идти к титулу. Это выполнимо», – сказал Лапорта.

В 22:00 по Москве «Барселона» начнет матч против «Севильи».

В последнем туре «Барселона» обыграла лидирующий «Реал» на выезде.

«Барселона» не брала Примеру с сезона-2018/19.

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку