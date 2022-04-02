Филимонов – об отстранении российских команд: «Это лицемерие и дискриминация по национальному признаку»

Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов поделился мнением о решении отстранить российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

– Что думаете о действиях политиков, которые запрещают российским командам выступать в Европе?

– Это перебор. Они сами же свои правила не соблюдают и меняют, как им удобно. Все ценности, которые они провозглашают, сами и нарушают.

Это лицемерие, дискриминация по национальному признаку.

– Как теперь выживать российскому футболу?

– Надо развивать детско-юношеский футбол. По-другому не получится. Уделять внимание нашим тренерам и футболистам, а не легионерам, как это было всегда.

Для них все делалось в первую очередь – квартиры, машины, переводчики. А о наших думали уже после иностранцев. Будем развивать у наших футболистов мастерство и тогда сможем быть конкурентоспособными на международной арене.

Все равно, рано или поздно мы туда вернемся и будем играть. Эта ситуация – шанс для русских футболистов и тренеров.

Российские команды отстранили на неопределенный срок.

РФС пытается оспорить это решение в арбитражном суде.

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