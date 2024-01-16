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    • Филимонов оценил тренерские перспективы Черчесова после ухода из «Ференцвароша»

    Филимонов оценил тренерские перспективы Черчесова после ухода из «Ференцвароша»

    Бывший вратарь сборной России и «Спартака» Александр Филимонов высказался о том, где может продолжить карьеру экс-наставник национальной команды Станислав Черчесов.

    «Черчесов каждый раз подтверждает свой уровень, он классный тренер. Не удивлюсь, если он будет работать в каком-то клубе РПЛ.

    Черчесов – один из самых успешных российских тренеров в России за последнее время. Выигрывал и европейский чемпионат, и достигал больших высот со сборной России. Не лучше было бы для российского футбола, если бы такой тренер работал в Европе?

    Для популяризации нашего футбола нужен его высокий уровень, а пока он достаточно низкий. Тут дело не в том, что кто-то должен уезжать, а в том, что мы сами должны получать удовольствие от футбола», – сказал Филимонов.

    • Черчесов остается без работы после ухода из «Ференцвароша» в июле прошлого года.
    • Последним российским клубом в карьере голкипера было «Динамо», откуда он ушел в июле 2015 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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