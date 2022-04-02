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  • Клопп – болельщикам: «Если вы не можете на стадионе петь и кричать, тогда оставайтесь дома»

Клопп – болельщикам: «Если вы не можете на стадионе петь и кричать, тогда оставайтесь дома»

2 апреля 2022, 00:24
4

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» попросил от болельщиков шума. Игра начнется в 14:30 по Москве.

«Но то, что нам нужно для этой игры, — это сенсационная, лучшая атмосфера за всю историю. Если вы не можете кричать и петь или что-то еще, тогда оставайтесь дома и отдайте свой билет кому-нибудь другому, пожалуйста. Действительно, нам нужно все, что у вас есть», – цитирует Клоппа «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo.

  • В случае победы «Ливерпуль» выйдет на 1-е место в АПЛ.
  • «Уотфорд» идет в зоне вылета.
  • Последние 5 очных матчей на «Энфилд Роуд» остались за «Ливерпулем».

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (4)
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vladik12
1648848320
Нормально так наехал на кузьму...
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DOCTOR PENALTY
1648849182
Атмосферу формирует игра своей команды. У нас это бывает нечасто, поэтому хочется кричать матом, а петь, если только грустные частушки... ***
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Benifacto
1648857453
You’ll Never Walk Alone стали фальшивить? вот жишь!!!!!это все Эвертон сделал....спецом.....
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Maxi_7
1648878096
Согласен с Клоппом. Всегда раздражали кузьмичи, которые, в то время, как другие болельщики поддерживают команду сидят и смотрят на них как на дебилов, лузгают семки и дай бог если соизволят жопу от кресла оторвать когда команда гол забьёт... Что уж говорить про людей на камп ноу, которые сидят весь матч о чем-то лялякают, делают селфи спиной к полю и даже не замечают что команда уже гол забила... из-за таких на стадионах и тишина гробовая...
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