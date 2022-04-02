Клопп – болельщикам: «Если вы не можете на стадионе петь и кричать, тогда оставайтесь дома»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» попросил от болельщиков шума. Игра начнется в 14:30 по Москве.

«Но то, что нам нужно для этой игры, — это сенсационная, лучшая атмосфера за всю историю. Если вы не можете кричать и петь или что-то еще, тогда оставайтесь дома и отдайте свой билет кому-нибудь другому, пожалуйста. Действительно, нам нужно все, что у вас есть», – цитирует Клоппа «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo.

В случае победы «Ливерпуль» выйдет на 1-е место в АПЛ.

«Уотфорд» идет в зоне вылета.

Последние 5 очных матчей на «Энфилд Роуд» остались за «Ливерпулем».

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