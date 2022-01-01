Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кто станет чемпионом России?
Тест: кто станет чемпионом России?
2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
3 Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?
Тест: какая прическа футболиста подошла бы именно тебе?

Клопп – болельщикам: «Если вы не можете на стадионе петь и кричать, тогда оставайтесь дома»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 31-го тура АПЛ против «Уотфорда» попросил от болельщиков шума. Игра начнется в 14:30 по Москве.

«Но то, что нам нужно для этой игры, — это сенсационная, лучшая атмосфера за всю историю. Если вы не можете кричать и петь или что-то еще, тогда оставайтесь дома и отдайте свой билет кому-нибудь другому, пожалуйста. Действительно, нам нужно все, что у вас есть», – цитирует Клоппа «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo.

  • В случае победы «Ливерпуль» выйдет на 1-е место в АПЛ.
  • «Уотфорд» идет в зоне вылета.
  • Последние 5 очных матчей на «Энфилд Роуд» остались за «Ливерпулем».

Зарегистрируйтесь и получите 1000 рублей бесплатно на первую ставку

Новости по теме
Салах сделает все, чтобы перейти в «Барселону» (Sport.es) 1
«Интер Майами» хочет летом подписать Месси. «ПСЖ» может заменить его Салахом
«Реал» и «Ливерпуль» заинтересованы в полузащитнике «Порту» Витинье
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:24
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +22731

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Атмосферу формирует игра своей команды. У нас это бывает нечасто, поэтому хочется кричать матом, а петь..., если только грустные частушки... ***

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6889

    vladik12 2 часа назад

    Нормально так наехал на кузьму...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11