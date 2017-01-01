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Газзаев – о неисключении России из ФИФА: «Надеюсь, это первый шаг к возвращению наших команд в турниры»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение ФИФА не рассматривать вопрос об исключении или приостановке членства России в ФИФА.

«РФС, думаю, находится в тесном контакте с ФИФА и УЕФА. Были прецеденты, когда английские клубы дисквалифицировали на пять лет, но национальная сборная участвовала в чемпионатах мира.

К сожалению, спорт и политика слились. Надо занимать более твeрдые позиции: спорт во все времена был объединяющим фактором. Все спортивные федерации и крупные международные турниры не должны касаться политики. А получается — как старший брат скажет, так они всe и выполняют.

Будем надеяться, что это первый шаг к возвращению наших клубов, сборной в международные турниры», — сказал Газзаев.

  • Русский язык стал одним из официальных в организации.
  • ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных соревнований.
  • Финал ЛЧ перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 13:55
Комментарии1
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    Рейтинг: +24055

    bset 39 минут назад

    Когда начнутся посадки в госдуме, вот тогда для тебя это будет первый шаг

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