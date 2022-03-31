«Торпедо» собирается играть на «Лужниках» в случае выхода в РПЛ

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о подготовке клуба к возможному участию в следующем сезоне РПЛ.

«Мы подали документы на получение лицензии РФС-1, заявив основным стадионом БСА «Лужники», а резервным – «Арену Химки». Решение принято.

Не дороговата ли аренда? Да, по деньгам дорого. Мы рассматривали все варианты в Москве, тем не менее сделали выбор в пользу «Лужников», поскольку исторически это наш стадион.

Сначала, конечно, еще надо попасть в Премьер-лигу, но если сделаем это, то надеемся, что вернутся и торпедовские болельщики, и что в «Лужники» пойдут простые любители футбола», – сказал Маслов.

«Торпедо» набрал 54 очка в 28 турах ФНЛ.

Команда идет на 2-м месте в таблице лиги.

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