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«Торпедо» собирается играть на «Лужниках» в случае выхода в РПЛ

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о подготовке клуба к возможному участию в следующем сезоне РПЛ.

«Мы подали документы на получение лицензии РФС-1, заявив основным стадионом БСА «Лужники», а резервным – «Арену Химки». Решение принято.

Не дороговата ли аренда? Да, по деньгам дорого. Мы рассматривали все варианты в Москве, тем не менее сделали выбор в пользу «Лужников», поскольку исторически это наш стадион.

Сначала, конечно, еще надо попасть в Премьер-лигу, но если сделаем это, то надеемся, что вернутся и торпедовские болельщики, и что в «Лужники» пойдут простые любители футбола», – сказал Маслов.

  • «Торпедо» набрал 54 очка в 28 турах ФНЛ.
  • Команда идет на 2-м месте в таблице лиги.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +60972

    portero 1 час назад

    всё идёт к тому , что будет 10 команд из москвы...

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