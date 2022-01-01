Отбор ЧМ-2022. Аргентина благодаря голу Месси разгромила Венесуэлу

А почему не благодаря голу Гонсалеса??
В 17-м туре отбора ЧМ-2022 сборная Аргентины дома победила Венесуэлу со счетом 3:0.
Голы забили Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси. В активе Родриго де Пауля два ассиста.
Аргентинцы идут на втором месте в таблице, венесуэльцы – последние.
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 17-й тур
Аргентина – Венесуэла – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Гонсалес, 34; 2:0 – Ди Мария, 79; 3:0 – Месси, 82.
Турнирная таблица отбора ЧМ-2022
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