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Отбор ЧМ-2022. Аргентина благодаря голу Месси разгромила Венесуэлу

В 17-м туре отбора ЧМ-2022 сборная Аргентины дома победила Венесуэлу со счетом 3:0.

Голы забили Николас Гонсалес, Анхель Ди Мария и Лионель Месси. В активе Родриго де Пауля два ассиста.

Аргентинцы идут на втором месте в таблице, венесуэльцы – последние.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 17-й тур

Аргентина – Венесуэла – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Гонсалес, 34; 2:0 – Ди Мария, 79; 3:0 – Месси, 82.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

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Источник: «Бомбардир»

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