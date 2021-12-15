«Решение принято футбольными федерациями стран»: «Матч ТВ» не покажет южноамериканский отбор ЧМ-2022

Телеканал «Матч ТВ» лишился права транслировать матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.

«Только что получили сообщение от правообладателей о том, что сигнал на матчи не будет предоставлен нашему телеканалу.

Решение об этом было принято футбольными федерациями этих стран.

Таким образом, мы не сможем сегодня показать на «Матче» ранее запланированную игру между сборными Бразилии и Чили, а также другие матчи южноамериканского отбора на наших каналах», – написал в своем телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций чемпионатов Франции, Португалии и Шотландии.

Также УЕФА хочет расторгнуть контракт с телеканалом на показ матчей сборных под своей эгидой.

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