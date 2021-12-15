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«Решение принято футбольными федерациями стран»: «Матч ТВ» не покажет южноамериканский отбор ЧМ-2022

Телеканал «Матч ТВ» лишился права транслировать матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Южной Америке.

«Только что получили сообщение от правообладателей о том, что сигнал на матчи не будет предоставлен нашему телеканалу.

Решение об этом было принято футбольными федерациями этих стран.

Таким образом, мы не сможем сегодня показать на «Матче» ранее запланированную игру между сборными Бразилии и Чили, а также другие матчи южноамериканского отбора на наших каналах», – написал в своем телеграм-канале генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

  • Ранее «Матч ТВ» лишился трансляций чемпионатов Франции, Португалии и Шотландии.
  • Также УЕФА хочет расторгнуть контракт с телеканалом на показ матчей сборных под своей эгидой.

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Источник: телеграм-канал Александра Тащина

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Сегодня, 20:32
Комментарии9
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    Рейтинг: +2637

    nemolod 12 минут назад

    Решение принято прикормленными главами футбольных федераций этих стран,всем известным кто их кормилец!

    1
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    Рейтинг: +10555

    alex1951 38 минут назад

    Кругом Жо...
    И никто не виноват.....
    Или все-таки кто то причастен к этому бардаку?
    Что думаете?

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +45

    Vot ono cho patsany, vot > alex1951 30 минут назад

    Канеш пукин .Загнал страну в Жо.

    0
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    Рейтинг: +45

    Vot ono cho patsany, vot > alex1951 18 минут назад

    Сегодня месяц так называемой "спецоперации". И чего добились за месяц ? Полной Жо...А ведь это только начало.

    0
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    Рейтинг: +32437

    zra78 > Vot ono cho patsany, vot 8 минут назад

    Полной жо... фашизма на окраине...

    0
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    Рейтинг: +5017

    AtticusFinch > Vot ono cho patsany, vot 2 минуты назад

    Ну а те легче стало на душе?)))что мы не посмотрим эти матчи,А?тебе делать нечего , что ли?)))ну поржали над тобой с твоим троллиннгом))и что дальше?

    0
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    Рейтинг: +45

    Vot ono cho patsany, vot 52 минуты назад

    Всеобщий бан стране изгою.

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    Рейтинг: +5017

    AtticusFinch > Vot ono cho patsany, vot 41 минуту назад

    Всю ночь не спать и не увидеть 0-0 , или 1- 0)...целый год ? максимум??ну потерпим)))

    0
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    Рейтинг: +13000

    Fusballer 57 минут назад

    Беда-беда(((( И как без этого прожить?((((
    А так - нафиг нужна эта унылота.

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