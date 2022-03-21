Агент – о вызове Тюкавина в сборную: «Не знаю. В целом, это вполне возможно»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал информацию о вызове игрока на мартовский сбор национальной сборной России.

«Честно говоря, даже не знаю, соответствует ли информация о вызове Константина в сборную России действительности. Игра «Динамо» с «Ростовом» закончилась довольно поздно, поэтому после игры футболиста решили не дeргать.

Если пригласили, то он это заслужил. Тюкавин был в расширенном списке. В целом, это вполне возможно, потому что Заболотный не играл за ЦСКА в последнем матче, и сборной нужен ещe один нападающий.

Карпин говорил, что могут быть изменения. Константин хорошо выглядел последние игры. Тюкавин себя проявит в любом случае: будь то национальная сборная или молодeжная», – сказал агент.

Сам Тюкавин не подтвердил, но и не опроверг новость о приглашении в сборную.

«Пока ничего не знаю, только проснулся», – сказал нападающий «Динамо» в комментарии для «РБ Спорт».

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