Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
2 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
3 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста

Мбаппе будет зарабатывать в «Реале» 30+ миллионов в год. Бонус за подпись – 40 миллионов (Николо Скира)

Стали известны подробности контракта Килиана Мбаппе с «Реалом». Заключение сделки в финальной стадии: игрок присоединится к испанцам летом как свободный агент.

Зарабатывать в Мадриде Мбаппе будет 30 миллионов евро в год (+ 10 миллионов в год в виде различных бонусов). Еще 40 миллионов француз получит по факту заключения контракта – как подписной бонус.

Соглашение будет рассчитано до 2027 года.

  • Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
  • На прошлой неделе «Реал» прошел «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
  • После этого Мбаппе и его окружение убедились в правильности перехода в «Реал».

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?

Новости по теме
Мбаппе подписал контракт с «Реалом» в январе (Рамон Альварес) 8
«Реал» подпишет контракт с Мбаппе на следующей неделе, но объявит об этом в конце сезона (Marca) 8
Эмир Катара попросил «ПСЖ» продлить контракт с Мбаппе любой ценой 5
Источник: твиттер Николо Скиры

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:10
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +60144

    portero 1 час назад

    Эх лоханулся, шейхи на 100 лямов уже созрели, но контракт был подписан ...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +9838

    Alekxei Z. 2 часа назад

    Не у верен что CAS пойдёт против всего мира.
    Частная собственность - один из главных постулатов свободного мира, но это не мешает арестовывать яхты и "бомбить" Абрамовича.
    РФСу надо понять , это не форс-мажор , это гораздо серьёзнее.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11