Мбаппе будет зарабатывать в «Реале» 30+ миллионов в год. Бонус за подпись – 40 миллионов (Николо Скира)

Стали известны подробности контракта Килиана Мбаппе с «Реалом». Заключение сделки в финальной стадии: игрок присоединится к испанцам летом как свободный агент.
Зарабатывать в Мадриде Мбаппе будет 30 миллионов евро в год (+ 10 миллионов в год в виде различных бонусов). Еще 40 миллионов француз получит по факту заключения контракта – как подписной бонус.
Соглашение будет рассчитано до 2027 года.
- Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).
- На прошлой неделе «Реал» прошел «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
- После этого Мбаппе и его окружение убедились в правильности перехода в «Реал».
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Источник: твиттер Николо Скиры