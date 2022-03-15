Мбаппе будет зарабатывать в «Реале» 30+ миллионов в год. Бонус за подпись – 40 миллионов (Николо Скира)

Стали известны подробности контракта Килиана Мбаппе с «Реалом». Заключение сделки в финальной стадии: игрок присоединится к испанцам летом как свободный агент.

Зарабатывать в Мадриде Мбаппе будет 30 миллионов евро в год (+ 10 миллионов в год в виде различных бонусов). Еще 40 миллионов француз получит по факту заключения контракта – как подписной бонус.

Соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Мбаппе – самый дорогой игрок в мире (160 миллионов евро).

На прошлой неделе «Реал» прошел «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

После этого Мбаппе и его окружение убедились в правильности перехода в «Реал».

Игра: узнаешь 10 футболистов из РПЛ по фото?