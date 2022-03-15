Власти Великобритании призвали фанатов «Челси» не скандировать имя Абрамовича

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал фанатов «Челси» не скандировать имя Романа Абрамовича, который больше не может управлять клубом из-за санкций.

«Мы понимаем, насколько сильны чувства людей в отношении их клубов, но это не оправдывает поведение, которое совершенно неуместно в настоящее время.

Думаю, что люди могут показать страсть и поддержать свой клуб, не прибегая к подобным вещам», – заявил пресс-секретарь Джонсона.

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.

За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.

На прошлой неделе россиянин попал под британские санкции.

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