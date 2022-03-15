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  • Власти Великобритании призвали фанатов «Челси» не скандировать имя Абрамовича

Власти Великобритании призвали фанатов «Челси» не скандировать имя Абрамовича

15 марта 2022, 11:53
15

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал фанатов «Челси» не скандировать имя Романа Абрамовича, который больше не может управлять клубом из-за санкций.

«Мы понимаем, насколько сильны чувства людей в отношении их клубов, но это не оправдывает поведение, которое совершенно неуместно в настоящее время.

Думаю, что люди могут показать страсть и поддержать свой клуб, не прибегая к подобным вещам», – заявил пресс-секретарь Джонсона.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • На прошлой неделе россиянин попал под британские санкции.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (15)
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Беспонтий
1647335167
заправь британия
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"supermax"
1647336942
иными слова закрыть рты!
Ответить
Soccerdealer63
1647338215
Что характерно: ПРИЗВАЛИ... а НЕ ЗАПРЕТИЛИ...
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portero
1647339082
И что тогда санкции снимут??? Нет....
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Красногорск_Фан
1647346697
Демократия одно слово. А на деле тот самый тоталитаризм. Общество делает только то, что сказал верховный лидер. Который не в состоянии причесаться и устраивает закрытые вечеринки.
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Oldtrafford83
1647349980
"Свобода слова" в "свободное Европе"... не, не слышали))
Ответить
Аристократ Олжик
1647354254
Ну тогда давайте кричать Джонсон - фашист, предатель и вор
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Йост
1647361957
Надо ввести санкции против фанатов Челси... Так они быстрее добьются нужного им результата...
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