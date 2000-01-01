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Власти Великобритании призвали фанатов «Челси» не скандировать имя Абрамовича

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвал фанатов «Челси» не скандировать имя Романа Абрамовича, который больше не может управлять клубом из-за санкций.

«Мы понимаем, насколько сильны чувства людей в отношении их клубов, но это не оправдывает поведение, которое совершенно неуместно в настоящее время.

Думаю, что люди могут показать страсть и поддержать свой клуб, не прибегая к подобным вещам», – заявил пресс-секретарь Джонсона.

  • Абрамович владеет «Челси» с 2003 года.
  • За этот период лондонцы хотя бы по разу выиграли все официальные турниры, в которых участвовали.
  • На прошлой неделе россиянин попал под британские санкции.

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Источник: Sky Sports

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Комментарии6
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    Рейтинг: +4036

    Красногорск_Фан 47 минут назад

    Демократия одно слово. А на деле тот самый тоталитаризм. Общество делает только то, что сказал верховный лидер. Который не в состоянии причесаться и устраивает закрытые вечеринки.

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    Рейтинг: +60141

    portero 2 часа назад

    И что тогда санкции снимут??? Нет....

    2
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    Рейтинг: +833

    Soccerdealer63 3 часа назад

    Что характерно: ПРИЗВАЛИ... а НЕ ЗАПРЕТИЛИ...

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    Рейтинг: +12826

    Fusballer > Soccerdealer63 1 час назад

    Ах, какие они душечки!

    0
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    Рейтинг: +9541

    "supermax" 3 часа назад

    иными слова закрыть рты!

    0
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    Рейтинг: +564

    Беспонтий 3 часа назад

    заправь
    британия

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