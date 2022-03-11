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Тренеры «Челси» не могут заправить машины из-за блокировки банковских карт

Тренерский штаб «Челси» не может заправить автомобили на АЗС. Дело в том, что корпоративные банковские карты клуба заблокированы из-за санкций, связанных с владельцем Романом Абрамовичем.

«Челси» грозит финансовый крах, о чем пишут в Англии.

  • Сотрудничество с «Челси» уже прекратил титульный спонсор.
  • Абрамович уже выставил клуб на продажу.
  • При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

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Источник: The Athletic

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11.03.2022 22:46
Комментарии7
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    Рейтинг: +15170

    Hektor 84 11 минут назад

    Скоро англичашкам и продавать нечего будет на заправках

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    Рейтинг: +11779

    playsh 22 минуты назад

    Рубят сук,на котором сидят,уроды неблагодарные.

    2
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    Рейтинг: +388

    kazak1975 47 минут назад

    Действительно. Пусть ответит за Палестину.

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    Рейтинг: +13089

    NewLife 1 час назад

    Челсю жалко. Зачем гробить хороший клуб, играющий на равных с самим синитом)). Если нужно закошмарить олигарха, заморозьте его активы и заставьте подробно объяснять, откуда деньжата, как получил Сибнефть и ТВ, как продал их государству, отправьте голым в Африку, чтобы на деле доказал, каков он бизнесмен, а ФК оставьте в покое.

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    Рейтинг: +756

    Hoahin > NewLife 51 минуту назад

    Ромке просто намекнули, что больше на двух стульях ему усидеть не удастся, отсюда и санкции.

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    Рейтинг: +13089

    NewLife > Hoahin 47 минут назад

    Ему давно намекнули, когда лишили вида на жительство, а сейчас финиш.

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    Рейтинг: +306

    Great Tartaria 1 час назад

    КАПИТАЛИЗМ не щадит никого

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