Тренеры «Челси» не могут заправить машины из-за блокировки банковских карт

Тренерский штаб «Челси» не может заправить автомобили на АЗС. Дело в том, что корпоративные банковские карты клуба заблокированы из-за санкций, связанных с владельцем Романом Абрамовичем.

«Челси» грозит финансовый крах, о чем пишут в Англии.

Сотрудничество с «Челси» уже прекратил титульный спонсор.

Абрамович уже выставил клуб на продажу.

При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

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