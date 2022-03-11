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  • Тренеры «Челси» не могут заправить машины из-за блокировки банковских карт

Тренеры «Челси» не могут заправить машины из-за блокировки банковских карт

11 марта 2022, 22:46
20

Тренерский штаб «Челси» не может заправить автомобили на АЗС. Дело в том, что корпоративные банковские карты клуба заблокированы из-за санкций, связанных с владельцем Романом Абрамовичем.

«Челси» грозит финансовый крах, о чем пишут в Англии.

  • Сотрудничество с «Челси» уже прекратил титульный спонсор.
  • Абрамович уже выставил клуб на продажу.
  • При нем «Челси» взял 21 трофей – рекорд для английских клубов за период правления Абрамовича.

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Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Челси
Комментарии (20)
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Great Tartaria
1647029409
КАПИТАЛИЗМ не щадит никого
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NewLife
1647031649
Челсю жалко. Зачем гробить хороший клуб, играющий на равных с самим синитом)). Если нужно закошмарить олигарха, заморозьте его активы и заставьте подробно объяснять, откуда деньжата, как получил Сибнефть и ТВ, как продал их государству, отправьте голым в Африку, чтобы на деле доказал, каков он бизнесмен, а ФК оставьте в покое.
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kazak1975
1647032620
Действительно. Пусть ответит за Палестину.
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Plyash
1647034103
Рубят сук,на котором сидят,уроды неблагодарные.
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Hektor 84
1647034736
Скоро англичашкам и продавать нечего будет на заправках
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нейтральныйкакникто
1647055191
Можно подумать у них только КОРПОРАТИВНЫЕ КАРТЫ... Счета то их в банках никто не не заблокирует.....Так что чистый фейк
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jek718875
1647063516
Ромку не жалейте, он пожил дай бог каждому
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Добрый Бобер
1647069920
Безобразие! Куда катится мир? В Англии нельзя заправиться. "Челси" буквально окружили со всех сторон и не открывают гуманитарных коридоров! Что за люди?!
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zigbert
1647091707
Выход один -как можно быстрей найти покупателя.
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